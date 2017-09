Mexicalenses dan apoyo y esperanza

MEXICALI, Baja California(GH)

Una vez más los Cachanillas demostraron la solidaridad que tanto caracteriza a Mexicali, ya que fluyeron toneladas de donativos para los damnificados por el terremoto el pasado 19 de septiembre.En un recorrido a través de los diferentes puntos de centros de acopio, se pudo observar el esfuerzo constante, tanto de los voluntarios que acomodaban los artículos y de las personas que llegaban con el donativo que viajará hasta alguna familia damnificada.Además de las muestras físicas de apoyo, plasmaron en gran parte de los artículos frases motivacionales y de esperanza, con el fin de demostrarle a los hermanos de la zona centro de la nación que no están solos en esta tragedia.Entre las frases escritas a puño por los Cachanillas, estaban; Animo un abrazo desde Mexicali; Dios te ama; Dios te bendiga; animo; No están solos.El apoyo ha venido fluyendo en las instalaciones del periódico, el cual estará abierto al público por diez días, las instalaciones están en la avenida De la patria, número 952, en la zona del Centro Cívico.Otro de los centros de acopio más concurridos es el del, ubicado en el bulevar Independencia, ahí se ha canalizado gran parte del apoyo, llenando una caja completa de camión, el cual va directamente a Tabasco.Cabe señalar que la empresa transportista, donó la fuerza laboral y el transporte, para hacer llegar los donativos a todos los damnificados por el terremoto que cobró más de 200 vidas.El personal de cada secretaría se ha ido turnando para atender el punto de acopio, los trabajadores señalaron que habían acudido cientos de personas a donar, el centro está abierto desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.Ramón Mendoza, declaró que todo el día hubo flujo por parte de las familias mexicalenses, exhortó a las familias a que acudan y ayuden con lo que puedan, para las personas que padecen la desgracia.“Ayudamos simplemente porque somos mexicanos, también nosotros vivimos en una zona sísmica y nos puede pasar, hay que solidarizarnos con los demás, desde anoche quedamos de venir a apoyar”, comentó el ciudadano Fernando Angulo, quien acudió con su familiar a dejar víveres.“Me dolieron los niños que se quedaron atrapados en las escuelas, como acabo de tener un hijo, dije tenemos que ayudar hoy mismo, cada donativo aunque es un granito de arena”, señaló Angulo.Los estudiantes no se quedaron atrás en activarse para llevar apoyo a las comunidades afectadas, además de poner un centro de acopio en la explanada de su Alma Mater, por la avenida Benito Juárez.Sandra Sánchez, empleada de Vicerrectoría de la UABC, en el Campus Mexicali, dijo que el apoyo ha sido constante, a través de la comunidad general y estudiantil. Explicó que se realizará un solo envío que partirá el próximo viernes.El centro ha sido operado por estudiantes de la UABC, quienes se han ido turnando por facultad, además del apoyo de representantes de las sociedades de alumnos y trabajadores de Vicerrectoría.“La Universidad se ha caracterizado de estar siempre presente en la comunidad, los invitamos a que confíen, ya que el envío será a través de la ‘Unired’, representada por cinco universidades de Mexicali, se apoyarán con la Cruz Roja”, declaró Sánchez.Enfatizó que se requiere, artículos no perecederos, de preferencia preparados, como frijoles refritos, sopas instantáneas, todo tipo de medicamentos y material de curación.El estudiante y voluntario Argelis Ibarra, exhortó a que acudieran al punto de la UABC, estarán de miércoles a viernes de 9:00 a 18:00 horas y de lunes a jueves en el mismo horario.“Toda la ayuda que como mexicanos brindamos, es lo que más sorprende, no deja de venir la gente, se nota que nos ayudamos”, comentó Oscar Monzón, estudiante de Ingeniería Civil.“Estamos consternados por lo que pasó, algunos vendremos la siguiente semana para apoyar, no estamos exento de que un día nosotros también necesitamos ayuda, ojala que no pase”, declaró el estudiante de Deportes, Ismael Compea, después de entregar su donativo.Se requiere alimento enlatado y empaquetado, agua embotellada, comida para bebé, artículos de aseo personal y de limpieza, herramientas de búsqueda como palas, picos y lámparas con pilas.Medicamentos para como antimicóticos, antipiréticos, antrigripales, antibióticos, analgésicos, antidiarreicos, antiinflamatorios, alcohol, agua oxigenada y material de curación.En las instalaciones del DIF Municipal se han recibido miles de productos en donativo, que serán destinados a los damnificados por el sismo que dejó daños y pérdidas humanas en la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Morelos y el Estado de México.En los productos donados se leen mensajes de esperanza, escritos por niños y adultos, a fin de que los afectados por el sismo puedan leerlos.Los donativos están siendo recibidos dey se prevé que sea por un lapso de 10 a 12 días, dijo la presidenta del DIF en Mexicali, Margarita de Sánchez.Agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene personal así como alimento para perro es lo que ha sido recabando hasta el momento.El corte al mediodía de hoy es el acopio de más de 12 mil productos.