Lucha contra el cáncer en medio de la pobreza

MEXICALI, Baja California(GH)

Ovet tiene 6 años de edad y lucha contra el cáncer bajo tratamiento de quimioterapias, en medio de la pobreza extrema y sufriendo del calor por falta de aire acondicionado.



En ocasiones al salir de sus tratamientos de quimioterapia debe caminar desde el Hospital General hasta su casa en la colonia Vicente Guerrero porque no hay dinero para el camión.



Con las altas temperaturas de verano, llega con sus dos hermanos menores y su madre a casa, la cual es un pequeño cuarto de madera, sin aire acondicionado y sólo puede mitigar el sudor con un ventilador de pedestal.



Su madre Guadalupe Espera Valadez comentó que Ovet es la fuerza de la familia.



“El me hace fuerte, yo una vez le dije que ya estaba cansada, que ya no podía, que no tenía dinero, pero Ovet me dijo que él no estaba cansado, que no se rindiera porque él tenía ganas de vivir…”.



“Sus palabras son las que me mantienen en pie todos los días”, narró al momento de sollozar.



Su hermano Efrén, de 5 años, y Daniela, de 3, saben que su hermano mayor tiene cáncer y le muestran apoyo.



En el mismo predio vive en dos cuartos contiguos su hermana e hijos, quienes le apoyan económicamente, al igual que el padre de Ovet y su abuelo, pero todos se encuentran en la misma situación de pobreza.



Algunos trabajan de tablarroqueros o en una frutería, y los ingresos varían cada día.



“Si no trabajan, no hay ingresos”, dijo la madre de Ovet.



La pobreza



Ovet enfrenta el cáncer por leucemia desde que tenía 3 años de edad, actualmente vive en un cuarto de madera con techo de lámina con madera, con espacios a cielo abierto.



Al interior una cama en malas condiciones, un ventilador de pedestal, un pequeño ropero y un foco colgado, y es todo con lo que cuentan para compartir los tres niños y su madre.



Urgente



La urgencia es un aire acondicionado para que Ovet pueda recuperarse después de que le aplican las quimioterapias.



También falta un refrigerador porque no cuentan con qué mantener comida fresca, leche o agua helada, sólo un pequeño termo donde lo llenan con hielo y agua para refrescar.



Pero también requieren apoyo para poder terminar de construir el pequeño cuarto de madera donde viven, aislarlo y cerrar las fisuras entre las paredes y el techo.



Si usted tiene la posibilidad de apoyar a Ovet, puede contactar a su madre al celular 6863906902 o en su domicilio ubicado en la calle Manuel de Mier y Terán esquina con calle Federación, número 1699, colonia Vicente Guerrero.



Además puede apoyar a Ovet como padrino para ser uno de los 33 niños que buscan viajar a Disney a través de la Fundación Estar Bien, que se realizará en octubre.



La leucemia



Hace tres años comenzó con altas fiebres y dolores de hueso, hemorragias y dejó de comer.



Además comenzó a aislarse y buscaba estar solo en el cuarto y con la luz apagada porque le molestaba la luminosidad.



Hasta que le diagnosticaron leucemia linfoblástica, le realizaron un aspirado de médula y comenzó el tratamiento, el cual lleva casi tres años, recibiendo quimioterapia inyectada o ambulatoria, en ocasiones por pastillas.



Los doctores estiman que en noviembre culminen las dosis de quimioterapia y se mantenga en vigilancia por las buenas respuestas del cuerpo al tratamiento.