Fundación Cerebro trae fisioterapia neurológica accesible

MEXICALI, Baja California(GH)

La comunidad fisioterapeuta neurológica de Mexicali, se unió para brindar terapias a quienes tienen una desventaja económica, poniendo en operación desde hace ocho meses la Fundación Cerebro, AC.



Rafael Rojas Márquez, coordinador de Fundación Cerebro, es el encargado de realizar las valoraciones a todos los pacientes que acuden por una sesión de fisioterapia neurológica.



La Fundación Cerebro fue fundada desde hace ocho meses, con el objetivo de cubrir la necesidad de atención de fisioterapia neurológica especializada de una forma accesible a la comunidad de más bajos recursos.



Las clínicas privadas llegan a cobrar 500 pesos por servicio, mientras que en la fundación se ofrece la sesión a cambio de un donativo, el cual obedece a lo que la persona pueda aportar.



“Con lo poquito que se obtiene, se paga la luz, insumos, la renta, entre otras cosas, el trabajo se saca adelante con el voluntariado de los fisioterapeutas, que en total suman ocho personas”, explicó el experto.



Rojas abundó que la fisioterapia neurológica está enfocada a atender cualquier tipo de lesión que afecte cerebro, cerebelo, médula espinal y nervios, que podrían generar un amplio número de enfermedades.



Entre las personas que atiende están quienes tienen parálisis cerebral infantil, Guillain Barré, esclerosis múltiple, retraso desarrollo psicomotor, esclerosis lateral amiotrófica, lesión de nervios periféricos, traumatismo cráneo encefálico, Síndrome de Down, parálisis facial, embolias, etcétera.



El 30% de los casos que acuden a la fundación son personas que sufrieron un traumatismo por lesiones en accidentes, ataques por armas de fuego u otras maneras, el otro 70% es por padecimientos de nacimiento o un evento metabólico.



Diario atienden en promedio a 20 pacientes, la mayoría de bajos recursos. Todos los expertos voluntarios egresaron de la Universidad UVM y la Universidad de Durango, detalló.



El lugar de atención es un área de valoración funcional, lo cual consiste en analizar las capacidades del paciente, para emitir un diagnóstico que le brinde una óptima recuperación, informó el coordinador.



Vuelven a caminar



Rojas explicó que tienen varios casos de éxito, ejemplificando con Ángel, un joven que llegó en silla de ruedas con secuela de traumatismo craneoencefálico derivado de un accidente en motocicleta, actualmente camina con bastón.



“A Ángel tenemos atendiéndolo desde hace cuatro meses, hay que entender que en todas las áreas de la fisioterapia la más lenta pero la más emotiva, es la neurológica, casi todos los pacientes, mínimo tardan un año en tratamiento”, comentó.



Contó que las instituciones públicas como el Issste y el IMSS dan un servicio inicial, por alrededor de un mes, posteriormente les piden que busquen terapia por sus propios medios, es decir, atienden en la etapa aguda y en la crónica los dejan.



Lo más parecido a fundación Cerebro es Teletón y el DIF, pero el primero está en Tijuana y se limita a atender niños, mientras que el DIF se encarga de una población muy por debajo de la demanda.



Debido a que la institución no tiene apoyos más que de los donativos que les da la gente, requieren de una mesa de estabilidad que oscila en los 20 mil pesos, la cual es de suma importancia para los pacientes.



Gran parte de los pacientes no tienen la capacidad de ponerse de pie, cuando son levantados requieren que a sus órganos y sistemas les llegué la señal, sobre todo al corazón de forma paulatina, de lo contrario sufren de mareos.



En datos



La organización se encuentra ubicada en República de Brasil 191A, Alamitos, abre de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, puede contactarse al 6861935180.