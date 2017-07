Viene EPN a Mexicali este lunes

MEXICALI, Baja California(GH)

El presidente de la nación, Enrique Peña Nieto, vendrá este lunes a tierras cachanillas, con el fin de cerciorar la terminación de la obra federal que consistió en un canal del Valle de Mexicali.



El Gobernador de Baja California precisó que la visita del presidente de México será el próximo lunes 24 de julio en la ciudad de Mexicali, con quien abordarán algunos temas de relevancia para la entidad.



“La agenda aún no la tenemos oficializada, tengo entendido que viene a concertar la terminación de la obra de un canal, más otro tema que no tenemos oficializado”, declaró Francisco Vega de Lamadrid.



Entre los temas a tratar con Peña, destacó los proyectos federales que tienen impacto en el Estado, además de las plantas desalinizadoras, el proyecto de El Sauzal puerto-ferrocarril, que se han venido desarrollando de la mano con el Gobierno federal.



“Se está cumpliendo con la normatividad para consolidar los proyectos que atraen la inversión y en consecuencia la generación de empleos”, destacó el titular del Poder Ejecutivo.



Mencionó que por el proceso electoral espera que no sea ésta la última visita de Peña Nieto, ya que usualmente cuando acude un presidente a un Estado, deja algo más de lo que se tenía.



“Requerimos apoyo en Baja California, hay algo muy importante creo yo que tradicionalmente el Estado tiene sus cierres presupuestales a través de apoyos extraordinarios y hemos regularizado poco a poco esta situación”, informó.



De alguna manera siempre se cierra con apoyos extraordinarios, explicó que esto afecta en que desde un inicio no se sabe con cuánto se cuenta para terminar el año, lo cual está dialogando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Solicitudes en materia de seguridad



La principal solicitud a realizar al presidente de la República Enrique Peña Nieto sería en materia de seguridad, aseguró el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



Tras la confirmación oficial de la visita de Peña Nieto a Mexicali, el Presidente Municipal fue cuestionado sobre las principales solicitudes que se harían al Primer Mandatario.



Indicó que la primordial sería en el tema de seguridad, recordando que apenas esta semana se hizo la petición al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de incrementar la presencia de la Policía Federal Preventiva.



También se vería lo relativo a la economía en la zona fronteriza al ser fundamental e importante para el Municipio y en donde el Gobierno Federal tiene influencia.



En lo relativo a las participaciones otorgadas por la Federación, indicó que se ha recibido lo proyectado y confió en que en la segunda mitad del año se pueda dar un incremento en este rubro.



“El Ayuntamiento de Mexicali prácticamente ha recibido lo que estaba presupuestado desde diciembre”, expresó.

Óscar Molina