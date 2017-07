información relacionada Fotogalería Se unen grupos del Estado para unificar demandas

MEXICALI, Baja California(GH)

El Consejo de Colectivos de Mexicali y su Valle se integró para impulsar la abrogación de la Ley de Asociaciones Público Privadas, la no privatización del agua y la negativa a la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands.



La integra la Asamblea Popular de Tijuana, Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Comité Ciudadano en Defensa del Agua y del Medio Ambiente, Conaci 658, Conciencia Civil Cachanilla.



El Agua es de Todos, Mexicali Consciente, Resistencia Civil de Baja California, Tecate en Pie de Lucha y Mexicali Resiste.



Carlos Maya Quevedo, dirigente de Mexicali Consciente, exhortó a todos los grupos, organizaciones, asociaciones y ciudadanos a integrarse al colectivo.



“Buscamos que no se alteren los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, la gente no debe de tener miedo”, dijo.



Rigoberto Campos, del Comité Ciudadano de Defensa del Agua, comentó que el colectivo tiene el objetivo de combatir la corrupción e impulsar la transparencia.



Filiberto Sánchez, de Resistencia Civil de Baja California, que buscarán impedir la construcción legal de la empresa cervecera porque el agua es para el campo.



Jesús Fernández Gordea, integrante del Módulo de Riego 5, presentó ayer una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de Constellation Brands por el proyecto de excavar dos pozos de 250 metros de profundidad.



Detalló que el estudio de impacto ambiental y la veda de nuevos pozos en el acuífero, son herramientas que impiden la extracción adicional de agua.



“No vamos a dejar que no sigan robando el agua, aunque en la lucha tengamos que dar la vida”, declaró Antonio Juárez, de Tecate en Pie de Lucha.