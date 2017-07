Fallido desalojo en la Cervecera

MEXICALI, Baja California(GH)

Casi a las 5:00 horas de este viernes un grupo de más de un centenar de elementos policiacos municipales, ministeriales, federales y de la Estatal Preventiva llegaron al plantón que sostiene Mexicali Resiste frente a la Cervecera Constellation Brands.



La intención era hacer un desalojo de los manifestantes para que permitan el ingreso de la maquinaria que se encuentra sobre la carretera Mexicali-San Felipe.



Sin embargo, no llevaron a cabo ninguna acción toda vez que los manifestantes no incurren en ninguna falta.



Al lugar también llegó Alejandro Roque, representante de la Secretaría General de Gobierno pero al abordarlo no lograron ningún diálogo.



Al no llegar a ningún acuerdo, hasta el momento no se han movido las maquinarias y las unidades policiacas no realizaron ninguna operación, por lo que el campamento de Mexicali Resiste continúa sin ningún contratiempo.