El INE no está hecho para "la gente de abajo": Marichuy

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante su visita a la capital del Estado María de Jesús Patricio Martínez, ex-aspirante a la candidatura independiente a la presidencia de la República, señaló que a pesar de no haber obtenido los apoyos requeridos para la candidatura continuará su visita a los diferentes estados del país, buscando la organización “desde abajo”.



Aunque admitió que hubiera querido poder alcanzar un lugar en la boleta electoral, la vocera del Congreso Nacional Indígena manifestó que desde el principio la idea no era llegar a Los Pinos, sino llegar a una organización entre los propios ciudadanos.



“Nuestra propuesta no era una propuesta para llegar a los Pinos, es una propuesta que queremos construir desde abajo” aseguró.



Desde el inicio del movimiento al que representa, afirmó Marichuy, se señaló que la única manera de salir adelante y lograr un cambio en el país es la de la organización entre los propios pueblos, por lo que a pesar de no participar en estas elecciones continuarán llamando a la unión.



La vocera enfatizó que al venir a Baja California su principal objetivo es escuchar a la sociedad organizada de la región, compartir sus ideas y formar con ellos un planteamiento para lograr un cambio.



“Esto va para largo, no se acaba en este 2018, esto continúa y yo creo que ya no va a ser como antes para recoger firmas, pero si hay la necesidad de seguir visitando más comunidades hermanas, tanto indígenas como no indígenas” aseveró.



Asimismo, señaló que actualmente existen nueve grupos de trabajo que abordan diversos temas que consideran importantes para las comunidades, entre ellos los de tierra y territorio, justicia, autonomía, mujeres, jóvenes, migrantes y desplazados, personas con discapacidad, trabajo y explicación, entre otros.



En cuanto a los candidatos que actualmente se disputan la silla presidencial, Patricio Martínez argumentó que con ellos le espera al país “lo de siempre”, y afirmó que no se sumarán a partidos o candidatos independientes, pues cuentan con un objetivo diferente.



Asimismo, reiteró que en ningún momento ha escuchado de ellos alguna propuesta enfocada en el bienestar de las comunidades indígenas.



EL CAMINO COMO INDEPENDIENTE



Acerca de las dificultades a las que se enfrentó como aspirante a una candidatura independiente, Marichuy aseguró que su participación en el proceso electoral ayudó a confirmar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no está hecho para “la gente de abajo”, sino para aquellos en puestos de poder.



“El irrumpir en la fiesta de los ricos, como le llamamos nosotros, es justamente darnos cuenta que este Instituto no está diseñado para que alcancen siquiera una organización de un barrio o una colonia, mucho menos los pueblos, mucho menos las mujeres” explicó “es algo que está diseñado solamente para quien tiene el poder”



La carrera hacia la candidatura de Patricio Martínez tuvo un rápido descenso luego de haber sufrido un accidente automovilístico durante su gira para recabar firmas en La Paz, Baja California Sur, donde tanto ella como varios miembros de su equipo resultaron heridos e incluso se registró la muerte de uno de sus acompañantes.