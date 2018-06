Esperan derrama de 3 billones de dólares en insumos para la industria

TIJUANA, Baja California(GH)

Incentivo, no obligatoriedad es lo que presenta la nueva ley de fomento a la proveeduría local en donde se pretende que Baja California pueda repuntar hasta un 9% representado en poco más de 3 billones de dólares en las ventas de insumos a empresas maquiladoras.



"Es una ley que incentiva a las empresas a que compren sus insumos en Baja California y aumentar el contenido nacional, no hay una obligatoriedad, simplemente es un incentivo y es un paso muy importante que se están dando en el estado gracias al esfuerzo de empresarios", explicó José Francisco Elizondo Siller, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).



Es una ley de dos años promovida y gestionada por un grupo de empresarios lideradas por Marcello Hinojosa Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y que ahora que se publicó pasa al diseño de la reglamentación.



El objetivo es aumentar la compra de las empresas maquiladoras en insumos locales, actualmente solo representa el 2% siendo uno de los estados más bajos en el país, 58% por debajo de Puebla que es el líder con el 60% de insumos locales vendidos con las industrias establecidas en aquel estado.



Baja California buscará replicar con estos incentivos, lo hecho por Tamaulipas que cuenta con el 11% de insumos locales vendidos a la industria a pesar de que compiten con los precios de los mercados del Sur de los Estados Unidos. La derrama económica que preveen con esta ley es superior a los 3 billones de dólares según los datos de Canacintra.



Los incentivos se basan principalmente en una reducción de impuestos o fracciones arancelarias en la compra de la mercancia y las más de 900 empresas Immex que hay en el estado de Baja California son el mercado al que busca llegar la proveeduría local.



"Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, beneficiaría a las empresas que dan servicios locales, de logística, desarrollo de software, también a las que fabrican partes y componentes, esto ayudará a que se desarrolle nuevos proveedores, y esto va a desbordar mayores inversiones para el estado, es parte de la ley contempla", detalló.



Agregó que todavía el sector no está preparado, sin embargo se hará un diagnóstico con estos primeros meses en vigor de la ley de los incentivos, esperando que arrojen los resultados de los sectores en donde se deben enfocar los esfuerzos mediante certificados de calidad.



"Se está buscando que las empresas tengan un grado de calidad, más que una certificación es un grado de calidad, hay iniciativas a través del CDT para este sello de calidad en las empresas locales y esperemos que el proyecto avance favorablemente, y esto permitirá que una empresa de BC pueda tener ese sello de calidad en su papelería para tener propuestas y esto nos haga fiable para la industria", concluyó.