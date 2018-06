'Salir a votar es el reto en el Estado'; Mesa de análisis de periódico FRONTERA

TIJUANA, Baja California(GH)

Aunque la mayoría de las encuestas señalan al candidato Andrés Manuel López Obrador como el próximo presidente de México, el principal reto para las próximas elecciones del 1 de julio será que la ciudadanía salga a votar.



Analistas políticos, columnistas y expertos en la materia participaron en la mesa de análisis de la recta final del actual proceso electoral realizado por FRONTERA, quienes coincidieron en que este es uno de los desafíos principales para los partidos políticos.



Conducidos por el periodista Alfredo Álvarez, en el ejercicio de reflexión participaron Benedicto Ruiz, analista político y Gonzalo Manrique, coordinador de la maestría en Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana. Participaron también el publirrelacionista José Avelar y el joven abogado Roberto Quijano Sosa, colaborador de la sección editorial de FRONTERA.



“Para mí es muy claro las preferencias del País, Andrés Manuel va a ser el ganador de la contienda y siento también que lo veo en la desesperación de las estrategias fallidas de los otros candidatos”, declaró José Avelar.



Por su parte, Benedicto Ruiz consideró difícil que algún acontecimiento en el País pueda modificar la tendencia actual, debido a que la presente votación es histórica debido a que la ciudadanía está buscando un cambio en el País y ese es el principal motor de salir a las casillas a emitir su voto.



Mientras que el joven Roberto Quijano aseguró que la elección estuvo definida desde el primer día, esto debido a que AMLO inició con 39 puntos en las encuestas y actualmente lo colocan con 50 puntos, pero aquí la duda será qué tanto control podrá tener en la Cámara de Diputados y el Senado de México.



Al respecto, Gonzalo Manrique señaló que en caso de que Morena llegue a ser mayoría, entre sus propios simpatizantes o militantes podría haber diferencias que lleve a una separación, por lo que será interesante ver qué papeles jugará el PAN y el PRI.



Sin embargo, Ruiz aseguró que AMLO se llevará la mayoría en el Congreso debido a que la población tiene la necesidad de que haya un Presidente con poder de decisión, para que haya cambios reales en el País, por lo que lo apoyarán en ese sentido.



PAN Y MORENA VAN POR BC



Respecto al tema local, ven que los distritos y senadurías se las estarán disputando Morena y Acción Nacional, aunque el PRI podría dar la batalla para un segundo lugar en el Senado. Manrique proyectó que el PAN se va a llevar tres distritos en Tijuana y uno en Ensenada, pero los distritos restantes los gana Morena, mientras que el PRI se va con las manos vacías.



En esto coincidió Quijano, al señalar que el panismo estatal sigue teniendo una infraestructura sólida y hay posibilidades de que se lleven la senaduría y el Distrito V, sin embargo, el resto para la coalición Juntos Haremos Historia.



Avelar expresó que los Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se pelearán el segundo lugar para la senaduría, viendo con mayor posibilidad al partido tricolor. “El PAN y el PRI van a sufrir la peor paliza en Baja California, el PAN es un partido que está saliendo ya del gobierno, es el partido más reprobado, la gente va a patear con su voto en Baja California, y en el 2019 no va a tener capacidad de competir”, declaró Benedicto.



Por su parte, Quijano criticó los candidatos de Morena en el Estado, como Jaime Bonilla, de quien dijo que hasta la fecha y durante la campaña nunca dio la cara y solamente estuvo en la plaza pública, siendo este su espacio seguro.



“No es que los candidatos de Morena sean los mejores, que estoy consciente que hay algunos buenos, pero ellos dependen de esta ola que representa Andrés Manuel”, manifestó. Dicha ola, dijo Benedicto, vendrá ayudar también a nivel nacional al Partido Encuentro Social (PES) quien podría llevarse entre 50 a 60 diputaciones, cuando antes no pintaban en el escenario.



“El PRI y el PAN en esta campaña se han estado peleando el segundo lugar, ese es un dato incuestionable, pero en el último tramo de la campaña quieren hacer creer al electorado que pueden todavía, que los indecisos pueden inclinar a última hora, pero eso no va a ocurrir”, indicó.



Agregó que a pesar que algunos candidatos de Morena sean impresentables, tengan malas propuestas y no representen el sentir ciudadano, la población va a votar por ellos por la opción política que representan. Quijano abundó que a lo que le apuestan es a ganar, con los personajes que sean como en su caso lo es Bonilla, Cuauhtémoc Blanco, “El Terrible” Morales y “El Pato” Zambrano, quienes tal vez no tengan experiencia, pero le pueden asegurar una victoria.



Para concluir, Avelar señaló que esta elección representará un proceso de aprendizaje para el blanquiazul y el tricolor, ya que sus campañas de “oídos sordos” y discursos ensayados sin escuchar las demandas ciudadanas deberán dejarlos atrás si en realidad quieren que la po- blación los voltee a ver como una opción a elegir.