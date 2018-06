¡Toma tus precauciones! Incrementan agotamientos por calor en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

La onda de calor que se expandió por el País ha provocado una mayor incidencia en los padecimientos derivados de las altas temperaturas, el sector salud detectó un mayor crecimiento en los agotamientos. La Secretaría de Salud, precisa que el agotamiento por calor no es una enfermedad grave, este se deriva por varios días de exposición al sol y un poco consumo de agua natural.



Néstor Hernández Milán, jefe del departamento de epidemiología estatal, señaló que continúa la vigilancia, en lo que va de la temporada de calor, se han registrado nueve casos de agotamiento. Estos casos se trataron de forma ambulatoria en las unidades médicas del Instituto de Servicios de Salud, informó el doctor Milán, cabe recordar que una mujer falleció por un golpe de calor a inicios del mes de junio.



Entre los síntomas de un agotamiento por calor, está una mayor palidez, calambres musculares, sudor excesivo, cansancio, mareos, dolores de cabeza, vómitos y desmayo, precisan los expertos en salud. Para evitar la insolación o el agotamiento que son el preámbulo de padecimientos más graves como la deshidratación y el golpe de calor, es importante tomar abundante agua, de ser necesario suero vida oral, no exponerse al sol y comer frutas y verduras.



CALOR TRAE OTROS PROBLEMAS



El calor acarrea la proliferación de fauna nociva a la salud humana, como lo son los mosquitos Aedes Aegypti y las garrapatas, ya que sus ciclos de incubación se aceleran con las altas temperaturas. El jefe del departamento de epidemiología, precisó que han revisado las ovitrampas, las cuales siguen aumentando su positividad, en la ciudad y el estado, trayendo el inminente riesgo de un brote de dengue.



Hicieron el llamado donde hay riesgo como la colonia Hidalgo, ya que hay un gran número de mosquitos, siendo esencial evitar tener cacha- rros con agua que abonan a un brote de mosquitos. Agregó que las garrapatas también se reproducen en mayor medida en estos meses, además de volverse mucho más agresivas, por lo que también aumentan los casos de personas mordidas por el arácnido.



ES BUENO SABER



