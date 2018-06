Separación de familias migrantes impactará a Baja California

MEXICALI, Baja California(GH)

Las políticas emprendidas por Estados Unidos que constan de separar a los niños de sus padres, inhibirá el cruce de migrantes, no obstante su desplazamiento a la frontera es inevitable, por lo que su permanencia en Baja California será más prolongada.



El director de Migración de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Gustavo Magallanes Cortés, explicó que el estado necesitará de recurso extraordinario para atender este fenómeno migratorio. “Es lamentable lo derivado de una situación política interna, no estamos de acuerdo en que se separen familias y la forma en que lo están haciendo”, explicó el director Magallanes.



Separar a un menor de sus padres va en contra de la dignidad humana y en contra de todos los derechos humanos, aseveró el titular de la dirección de Migración. Magallanes aseguró que esto conlleva serias repercusiones, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ve está situación como un tema meramente político.



Los connacionales o migrantes extranjeros se quedarán asentados en la frontera de Baja California con California, pues ante esta situación ya no van a cruzar, ya que la movilidad humana es inevitable, informó.



“Aunque pongan muros, no habrá muros ni presidentes que detengan la migración y movilidad de las personas, para ello como gobierno debemos de estar preparados”, añadió.