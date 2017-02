Abandonan 65 bebés en hospitales

MEXICALI, Baja California(GH)

Desde el momento que los dieron a luz, 105 bebés fueron abandonados por sus madres en los hospitales de Baja California durante el 2016, la mayoría de los casos se concentran en Mexicali.



La procuradora para la Defensa del Menor y la Familia del DIF, Consuelo Luna Pineda, precisó que 65 bebés en dichas condiciones fueron protegidos por la institución sólo en Mexicali, lo que representa el 61% de los casos en el Estado.



El problema radica en que la mayoría de las madres que dejan a sus recién nacidos son fármaco dependientes, incluso hay algunas que fueron atendidas de emergencia en “picaderos”, precisó la procuradora Luna.



“El año pasado recibimos 105 niños recién nacidos canalizados por los hospitales generales y maternos infantiles desde San Quintín, Mexicali y todos los municipios”, compartió.



Las madres que fueron separadas de sus bebés, fue porque presentan una adicción, externaron no tener un domicilio o fueron atendidas en “picaderos” por paramédicos de las ambulancias, aclaró Luna.



Estos niños nacen con síndrome de abstinencia, lo que significa que son adictos a las sustancias que las madres consumieron durante su embarazo.



“En el Municipio de Rosarito, a finales de año 2016, nació un bebé que perdió la vida a los dos días, porque horas antes de su parto, la madre consumió heroína”, explicó la procuradora del DIF.



Precisó que en total se separaron de sus hogares para su protección a 1 mil 934 menores por omisiones de cuidado en primer lugar, seguido de lesiones y el tercer motivo es por agresión sexual.



De esa cantidad se reintegraron 1 mil 600 niños a sus hogares, ya sea con familiares o los mismos padres, debido a que dieron cumplimiento con las recomendaciones de DIF o porque se encontró a familia extensa como tíos y abuelos, explicó.



“Quienes se quedan en el DIF, no están a disposición de adopción, pues se da prioridad de asignarlos a su familia extensa, aunque estén en otros estados del País”, declaró la funcionaria estatal.



Actualmente en el consejo de adopciones hay con una situación jurídica resuelta, 30 menores de edad, con posibilidad de colocación. De los niños en casa hogar hay 220 que pueden ser asignados en un hogar sustituto, el 70% son mayores de 5 años.



El 5% de los niños adoptados son devueltos a los orfanatos, aseveró que sobre todo es porque la etapa de adaptación no está siendo favorable para el menor, según lo observado en el acompañamiento por parte del DIF.



“Quisiéramos que no hubiera algún caso devuelto, pero consideramos que afortunadamente es un índice bajo, tenemos una mayoría de casos exitosos”, declaró la procuradora.



Dijo que los potenciales padres adoptivos, piden una niña menor de 2 años en el 80% de los casos, por lo que no hay apertura para la mayoría de los niños, y mucho menos en discapacidades físicas o mentales.



Sin embargo, presumió que el año pasado, lograron colocar a tres niños con VIH, siendo que no cualquier persona está dispuesto a integrar a su familia a una persona que la padezca.