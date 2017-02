Dan seguimiento a denuncia contra Alcalde de Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

La denuncia presentada por tres abogados contra el alcalde municipal, Gustavo Sánchez Vázquez, está aún en proceso de análisis por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



“Tenemos una denuncia por abuso de autoridad y se les está dando el debido seguimiento con los abogados”, explicó la procuradora de la PGJE, Perla del Socorro Ibarra Leyva.



Sin abundar mucho, precisó que están en proceso de la integración de la carpeta de investigación, que daría pie a las comparecencias con el señalado como responsable de abuso de poder.



La denuncia penal por el delito de abuso de autoridad fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez y el director de la Policía Municipal, Ulises Méndez Manuell-Gómez.



El abogado Armando Salinas Bravo, asesor jurídico de los manifestantes, indicó que la denuncia fue presentada el jueves en la PGJE.



El delito señalado contra ambas autoridades es el de abuso de autoridad agravada por su condición de servidores públicos, exhibidos en los hechos registrados el pasado 13 de febrero durante el desalojo de manifestantes en el Palacio Municipal.



La denuncia fue recibida en el Ministerio Público y quedó registrada bajo el Número Único de Caso 0202-2017-07260.



Agregó que la denuncia también va dirigida contra dos elementos de la corporación que le causaron dolencias tras querer asegurarlo.



Salinas Bravo explicó que el motivo para denunciar al Presidente Municipal es sencillo, ya que en el Artículo 115 de la Constitución Federal, se mencionan las facultades de los ayuntamientos y del Presidente Municipal.



Ahí se indica que el Alcalde tiene la Dirección y encomienda de la Policía Preventiva, afirmó.



Denuncia contra manifestantes



La procuradora de la PGJE, Perla del Socorro Ibarra Leyva comentó que dentro de las denuncias por parte de las autoridades contra los manifestantes, se les dio el espacio para que dieran su declaración, pero ellos prefirieron no hacerlo, sin embargo el Ministerio Público les otorgó libertad.



Su liberación no significa que se hayan librado de los procedimientos de la PGJE, pues la procuradora detalló que siguen en investigación para el desarrollo de la Carpeta de Investigación.



“Es muy importante no presumir qué sanciones existen, si no tenemos concluida la integración de la carpeta, por cualquier situación que se pudiera dar de tipo jurídico, porque no sería correcto adelantarnos a alguna situación”, declaró.



En cuanto a las denuncias del Gobierno del Estado, dijo que se están integrando, precisando que una corresponde a Recaudación Auxiliar de Rentas, Oficialía Mayor y otra por parte del enfrentamiento con el Gobernador.