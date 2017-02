Extracción de agua se debe medir

MEXICALI, Baja California(GH)

“El acuífero tiene un problema muy serio, ya que no hay medición de la cantidad de agua que se extrae de ahí”, señala Jorge Ramírez Hernández, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).



Haciendo referencia a que no se puede dimensionar con certeza los niveles de extracción de agua del acuífero.



“Manejamos una cantidad de 700 millones de metros cúbicos, porque así es la asignación que ellos tienen, pero nadie sabe cuánto se extrae”.



“Ningún agricultor que use un pozo tiene un medidor volumétrico, ni los privados, ni los federales, nadie sabe cuánto se extrae”.



“En los últimos años se ha visto reducido el ingreso de agua al acuífero, de pronto entra menos”, señaló el investigador.



“De repente a tu central le quitas esa cantidad, pero tú no sabes cuánto le estás sacando, no sabes cuánto estás bombeando de agua y nadie quiere medirse; no sé si porque sacan más o sacan menos, pero no sabemos”, agregó al respecto.



Lo que representa un problema al momento de buscar hacer un balance entre el líquido que se extrae con el que ingresa al acuífero.



“A los modelos que hemos hecho les falta esa variable, por lo que se realizan en base a números inferidos”, puntualizó.



De ahí la propuesta de monitorear los volúmenes que se extraen y establecer una política estatal, toda vez que las instancias federales, en este caso la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “no tienen la capacidad operativa para hacerlas”, comentó.



A esto añadió que es una medida incongruente que el Gobierno Estatal permita la instalación de la empresa cervecera en una entidad tan afectada, en cuanto al tema de sequía se refiere.



“Por un lado estamos en una zona de baja disponibilidad de agua y por otro lado promueves la instalación de una empresa que va requerir una gran cantidad de agua”.



“Deberíamos de separarnos de ese tipo de desarrollos económicos porque no podemos cifrar nuestro desarrollo en el uso del agua, si tenemos algunas amenazas”, opinó el investigador con 30 años de experiencia en los estudios del agua en el Estado.



“De hecho por un lado, el Gobierno ve esa amenaza, promulga una ley de agua tratando de solucionar ese problema y por otro lado, permite la instalación de una planta que va a necesitar una gran demanda de agua”.



“El crecimiento industrial de Baja California puede seguir siendo como está, con plantas aeroespaciales o de manufactura de alta tecnología”, detalló.



En cuanto a la Ley Estatal del Agua, opinó que se lanzó de una forma ‘muy rápida, muy en lo oscuro’.



“La propuesta del Estado para satisfacer la necesidad del agua es la desalinización, esa debe ser parte de la solución, pero no la solución”.



Como unidad de investigación están configurando una mesa de expertos en el tema del agua, con la idea de analizar de qué forma pueden aportar elementos para esta nueva ley.



“Nuestro objetivo fundamental no es ver los errores anteriores, sino ver cómo podemos migrar hacia una ley que permita regular el uso, el abastecimiento, la depuración y reuso de agua de una forma más sustentable”, comunicó Ramírez Hernández.