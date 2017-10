Mortandad de cáncer de mama puede bajar con la autoexploración

MEXICALI, Baja California(GH)

Por factores culturales, existen aún mujeres que no quieren autoexplorarse o acudir a un examen médico de mastografía para prevenir y detectar cáncer de mama a tiempo, explicó el doctor Rafael Estrada Caravantes.



Así como la autoexploración, el cambiar el estilo de vida saludable para bajar la incidencia de cáncer y mortandad.



“En Estados Unidos y Europa la mortandad e incidencia ha bajado porque llevan años trabajando la concientización y cambio de estilo de vida”, dijo.



El romper el tabú de no tocarse o no autoexplorarse, puede salvar la vida de las mujeres, porque explicó que cuando detectan un tumor inferior a los 2 centímetros es curable.