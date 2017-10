Logran ser el primer matrimonio igualitario en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Fue el pasado 21 de septiembre de este año cuando Javier y su pareja lograron ser el primer matrimonio igualitario en Baja California, sin necesidad de interponer un amparo.Javier Martínez viajó desde Colombia, luego de intercambiar mensajes por más de dos años con su actual esposo, mismo que se desempeña como policía en esta ciudad.“Decidí renunciar a todo. Dejé mi país, mi familia y mi trabajo, todo por amor. Por más de 14 años fui defensor de los derechos humanos en mi país, llegué aquí y no podía quedarme de brazos cruzados ante la negativa de permitirnos formar un hogar”, compartió.El primer intento de formalizar su relación fue en diciembre de 2016, en la oficina del Registro Civil del Ayuntamiento de Tijuana, donde de manera verbal les notificaron que su solicitud de matrimonio no procedía sin un amparo.La pareja comenzó a buscar sus opciones y se documentó para lograr casarse sin tramitar el amparo que las autoridades piden a las parejas del mismo sexo para casarse por la vía civil, así llegaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California (CEDH) y obtuvieron el apoyo de la Universidad de California en San Diego (UCSD).Luego de un mes y medio de gestiones, Javier y su pareja obtuvieron la autorización para casarse en la delegación de Playas de Tijuana, por lo que procedieron a presentar su documentación para llevar a cabo el trámite y eligieron el 21 de septiembre como la fecha oficial.FOTO: Lourdes LozaEl 13 de septiembre, con los preparativos en puerta para celebrar su enlace, la misma oficial del Registro Civil les entregó por escrito la notificación de que el trámite no podía efectuarse debido a que se faltaba al artículo 143 del Código Civil del Estado de Baja California.“A pesar de que en pocas horas se resolvió, no lo podía creer. Hasta que no me casara, no me iba a poder sentir seguro de lo que me estaban diciendo en ese momento. Ellos, los de la CEDH, me aseguraron que el 21 me estaría casando”, afirmó.Tras lograr ser la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio sin un amparo en Baja California, Martínez alentó a otras parejas que estén pasando por lo mismo a buscar opciones hasta lograr su sueño de formalizar su relación.“Deben perder el miedo a denunciar. Hemos abierto una puerta para que todas las parejas del mismo sexo puedan hacer válido su derecho, sin tramitar un amparo. Nos sentiremos mas que orgullosos que otros lo logren por la misma vía que nosotros”, puntualizó.