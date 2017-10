Prevén alta incidencia de influenza

MEXICALI, Baja California(GH)

El comportamiento de la influenza es bianual, para este invierno se prevé una alta incidencia de contagios al situarse en su momento ideal de proliferación, advirtieron autoridades de la Secretaría de Salud.



Esta es la temporada de mayor riesgo, por lo que las autoridades esperan un incremento de contagiados, aunque el año pasado también hubo casos, declaró Néstor Hernández Milán, jefe del Departamento de Epidemiología.



La temporada 2015-2016, fue la última de alto riesgo, registrando 150 casos, de los cuales 34 fueron por AH3, tres por tipo “A”, 30 por tipo “B” y 80 por AH1N1, comentó. Desglosó de los casos 20 defunciones; dos por AH3, una por tipo “B”, y 17 por AH1N1.



En el 2016-2017, se dieron 34 casos, de los cuales 13 fueron AH3, uno “A”, nueve tipo “B”, y 11 tipo AH1N1, de los cuales murieron tres por la influenza AH1N1.



El común denominador de quienes fallecieron es que no tenían la vacuna.



Es un invierno peligroso, calificó el epidemiólogo, ya que se agregan otras enfermedades transmitidas por vectores como moscos y garrapatas, por eso hay que aplicar las medidas preventivas.



“Nuestro monitor es el invierno austral, ya que en el hemisferio sur tienen una estación contraria, por lo que en su última temporada la influenza de tipo AH3N2 y la tipo ‘B’, no se asocian a la letalidad de la AH1N1, pero hay que considerar que ninguna influenza tiene palabra”Comentó.



La enfermedad infecto-contagiosa tiene una temporada del 16 de octubre y termina el 31 de marzo, se aplicarán 798 mil 060 dosis de vacuna influenza a nivel sectorial, los niños menores de cinco años y adultos mayores son el principal blanco.



Los menores de 5 años que nunca fueron vacunados se les debe de aplicar dos dosis, los adultos mayores deben ponerse la vacuna año con año, mujeres embarazadas, así como el personal que tiene contacto muchas personas.



Reiteró que la vacuna se debe de aplicar antes del mes de diciembre, ya que los casos aparecerán en el mes de enero y febrero, la cual pueden adquirir en cualquier centro de salud y las instituciones.



Hernández específico que la vacuna de la influenza no causa influenza, con el fin de disipar los prejuicios que pueden existir en torno al biológico, los únicos efectos secundarios pueden ser fiebre ligera y/o dolor en la aplicación.