19S, a un mes del sismo

MEXICALI, Baja California(GH)

“Te das cuenta que no está mal pedir ayuda, que por muy fuerte que se haga uno, hay cosas que no puedes controlar (…) yo siempre era de las que me hacía la fuerte, pero tu organismo termina respondiendo a esto aunque no lo quieras”, platica Nelly.



“Estos padecimientos no se presentan de forma inmediata, a veces ni en los primeros días, pero lo más importante es saber que este problema requiere intervención”.

Cuando la tierra se remeció, Nelly se encontraba en un cuarto piso de su edificio departamental ubicado en la colonia Portales Norte, al Sur de la Ciudad de México. Cuadros, espejos, cristalería, en segundos, todos estaba en el suelo.Ese 19 de septiembre, Nelly Toche Salguero logró salir prácticamente ilesa del edificio, el cual logró resistir el embate del sismo de 7.1 grados que derribó más de 40 edificaciones, dejando saldo 228 muertos tan sólo en la capital mexicana.De acuerdo a la frecuencia y aceleración del sismo de ese día, los edificios como el suyo se encontraba entre los más propensos a ser afectados, por su altura, sin embargo ese resistió.Al paso de las horas, Nelly pudo encontrarse con su familia.Al día siguiente, un sobrino suyo murió afuera de un hospital, donde quedó tras la evacuación y no pudo recibir el trato médico que se le daba dentro de las instalaciones.Al paso de los días, los ataques de pánico y los episodios de crisis nerviosas comenzaron. Primero en el cine, donde se encontraba con su novio en un intento de comenzar a vivir normalmente, luego, cada vez más frecuentes, en las calles.A través de su trabajo como reportera, dio con un grupo de ayuda para víctimas del estrés postraumático, que se llevaba a cabo en la Facultad de Medicina de la UNAM.Con la experiencia de este sismo, surgió un término relativamente nuevo en las brigadas de salud que atendieron a víctimas y sobrevivientes: Los Primeros Auxilios Psicológicos.En el monitor de su computadora, Allen Husker, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, muestra los principales puntos donde se presentaron los derrumbes tras el sismo ocurrido ya hace un mes.Con su dedo señala una imagen que muestra los sitios del derrumbe en un mapa, traslapado con un mapa que muestra la densidad de los suelos blandos de la antigua cuenca lacustre que se encontraba la Ciudad de México, particularmente del Lago de Texcoco.“No fue mucha sorpresa las afectaciones en esta zona”, dice. “Aunque no sabemos cuándo va a temblar, sí podemos saber las afectaciones que pudiera haber, y están muy estudiadas estas zonas de peligros”.El sismo del 19 de septiembre fue provocado por la actividad entre la Placa de Cocos y la Placa Norteamericana, a través de la subducción, es decir, una placa pasando por debajo de la otra, a poco más de 150 kilómetros de profundidad.Husker se especializa en el estudio de los “sismos lentos”, que en esta misma región ocurren cada cuatro años, y duran entre seis meses y un año. Aunque pueden llegar a magnitudes de 7.5 grados, son imperceptibles para las personas, dice.La diferencia de este tipo de sismos con el ocurrido hace un mes, es la frecuencia y la magnitud de la aceleración.La composición del suelo en gran parte de la Ciudad de México, constituyen un factor en la ecuación final de los daños que se puedan presentar.Los colapsos ocurrieron, señala Husker, en lo que fue el borde del Lago de Texcoco.En este sismo, los edificios más susceptibles a los daños eran los de 4 a 7 pisos de altura, debido a la frecuencia y aceleración.Esto explica el porqué edificios altos no cayeron ni sufrieron daños estructurales.“El sismo que ocurrió en Juchitán fue más del doble de estas amplificaciones pero el daño no fue tanto porque no está tan densa la población en esta parte”, explica el físico.A partir de esta información, dice, los ingenieros civiles y arquitectos ya pueden mejorar la construcción de obras y evitar que las pérdidas humanas sean mínimas o, eventualmente, nulas.A pesar de que el sismo de la Ciudad de México fue similar al de Mexicali en el 2010, existen factores que hacen la diferencia y pueden causar más estragos en un sitio que otro.Epicentro, profundidad, distancia de la falla, composición del suelo, densidad demográfica, todo juega un papel crucial. Husker afirma que principalmente por la composición del suelo, los daños en la Ciudad de México fueron mayores, pues se encontraban en una zona de suelo muy blando, por los sedimentos del lago.En Mexicali, considera, los epicentros ocurren a menor profundidad y la falla se encuentra muy cerca de las ciudades, donde las principales diferencias podrían ocurrir por las amplificaciones del sismo y los efectos de sitio, así como la composición del suelo.El estrés postraumático, en algunas personas, se refleja cuando la situación traumática rebasa la capacidad para reaccionar de manera controlada por una persona, explica Adriana Ortiz Barraza, psicoanalista y miembro de la Fundación APTA, que durante el sismo brindó primeros auxilios psicológicos. Esto afecta tres aspectos, como el conductual, emocional, social y hasta de manera física y biológica, señala la especialista.Estas jornadas se llevaron a cabo en campo en la Ciudad de México tras el sismo, aunque afirma que lo más recomendable es que las personas posteriormente acudan con un especialista de manera posterior.Para José Javier Mendoza Velázquez, coordinador de investigación de la Facultad de Medicina del departamento de Psiquiatría de la UNAM, los efectos de los desastres naturales sobre la salud mental han evolucionado.“A diferencia del temblor de 1985, donde no se entendía qué implicaba la salud mental, hoy sabemos que la gente que vivió aquel suceso tuvo consecuencias importantes que impactaron no sólo en su salud mental, sino también en la física”, señala.Como ejemplo, una de las implicaciones del estrés postraumático es la variabilidad de la frecuencia cardiaca, que puede incidir en síntomas metabólicos, como hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas.Para Nelly, una de las claves para adaptarse de nuevo a la vida, fue seguir trabajando y ayudando.Como reportera, pudo acercarse a las historias de sobrevivientes y rescatistas, así como a especialistas que brindaban conocimiento sobre lo ocurrido, a fin de explicar a la gente sobre la situación.Una de las historias que recuerda es la de un residente de uno de los edificios colapsados en Taxqueña, quien sobrevivió y de manera inmediata ayudó en las labores de rescate. Fue pieza clave, pues al conocer el edificio pudo guiar a los rescatistas y voluntarios en sus estrategias.O como la historia de Daniel García Padilla y su perro “Santo”, que también colaboró en el marcaje de sitios donde había víctimas y sobrevivientes, en los derrumbes de Tlalpan y Taxqueña.Las cicatrices del pasado 19 de septiembre aún no han cerrado, pero han dejado enseñanzas de los mexicanos sobre la prevención y la atención a la salud mental de las personas.Y para quienes vivimos en zonas sísmicas, nos deja el recordatorio sobre la importancia de los planes familiares en materia de protección civil, que en estos casos, pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte.