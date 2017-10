Ponen diputados a titular de Sidue contra las cuerdas

MEXICALI, Baja California(GH)

Diputados cuestionaron los rezago en obras, las plantas desalinizadoras y al propio Manuel Guevara Morales por intentar vulnerar la soberanía del Poder Legislativo.



Entre cuestionamientos e intentos de debate, se desarrolló la glosa de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue) ante el Poder Legislativo donde confirmó que las 47 obras rezagadas eran al corte del primer trimestre de transparencia en 2017.



Guevara Morales explicó que las obras del sistema de justicia penal en Ensenada y Tijuana se proyectan terminar hasta diciembre del presente año.



Agregó que en los cuatro años de administración, nunca han regresado recursos federales por obras inconclusas, sólo piden prórroga y culminan las obras entre enero y febrero del siguiente año.



La obra de los edificios de la PGJE en La Mesa se terminará en marzo del 2018, y la obra de la Plaza 11 de Julio se encuentra detenida por amparo.



“Si se pierden los amparos se tendrá que regresar parte del recurso”, declaró el secretario.



EL NODO



En el Nodo Vial 20 de noviembre de Tijuana que presentó fallas estructurales por la empresa Crisol, afirmó que fueron detectadas fugas de concreto en 23 columnas en el paso inferior.



Donde la empresa pagará los arreglos pero no por sustitución de los pilares, ya que aprobaron que coloque un muro de contención de 30 centímetros para soporte y se inaugurará en diciembre. Cabe destacar que al corte de octubre, no precisó el número de obras rezagadas.



DISCUTE



Los diputados Alejandro Arreguí Ibarra, Luis Moreno Hernández, Catalino Zavala Márquez y Bernardo Padilla Muñoz cuestionaron al secretario por las obras vía asociación público que provocó debates entre servidores públicos.



El diputado Padilla Muñoz cuestionó porqué la Secretaría de Hacienda regresó los dictámenes 94 y 95 al considerar que no respetaban la ley de disciplina financiera.



Además que fueron obras aprobadas por más de 61 mil millones de pesos para la creación de las plantas desalinizadoras por parte del comité técnico de APPs donde tiene una representación Sidue, pero el secretario no acudió.



“Por eso regresó el decreto, está mal por no apegarse a la ley de d financiera”, señaló.



Los diputados Arreguí Ibarra y Moreno Hernández cuestionaron si las plantas desalinizadoras venderán agua a Estados Unidos y por qué hay antecedentes de diálogo con Estados Unidos quienes construirían un acueducto de San Diego a Baja California para llevar agua.





Reconoce PGJE más crímenes



Durante la glosa presentada ante la Comisión de - Justicia del Congreso del Estado, la procuradora de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, reconoció el incremento de homicidios en el año.



“El incremento en el delito de homicidio es un hecho registrado este año, lo sabemos y lo reconocemos y por eso hemos trabajado en diferentes vertientes sin dejarlo de hacer porque es parte de nuestra responsabilidad”, precisó.



Por parte de los diputados del Municipio de Ensenada, Alejandro Arreguí Ibarra y Rocío López Gorosave, cuestionaron sobre los ocho cuerpos encontrados por autoridades la mañana del jueves.