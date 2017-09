ICBC apoya a egresados de la Orquesta Río Nuevo que viven en México

(GH)

A raíz de los sismos del día 19 de septiembre de 2017, personal del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) encabezado por su director, Manuel Felipe Bejarano Giacomán, estableció contacto con Fundación INBA A. C., que dirige José Manuel Posada Gallego, para localizar a los jóvenes músicos mexicalenses Jesús Medina y Luis David Alvarado.



Los jóvenes mencionados son integrantes originales de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Río Nuevo del ICBC, que dirige el maestro Antonio Malavé y actualmente, becarios de la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh), la cual pertenece al Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura.



Medina y Alvarado, quienes se encuentran viviendo solos en Ciudad de México, estaban refugiados en la Iglesia de San José de Patrocinio en Taxqueña, debido a que el inmueble en el que viven no registraba condiciones seguras para su ocupación.



“Con todo y las condiciones de mínima transitabilidad en la capital de País, los músicos bajacalifornianos fueron rescatados y trasladados a la sede de la Fundación INBA”, comentó el Director General del ICBC.



Manuel Felipe Bejarano Giacomán agregó que los muchachos se encuentran bien, instalados en la Fundación, donde estarán para subsistir ante la situación de emergencia provocada por los temblores, que exactamente 32 años después de los sismos de 1985 sacudieron a la Ciudad de México.



Fundación INBA es una asociación civil sin fines de lucro, creada para fortalecer al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y en particular para reforzar la vida académica de las escuelas del INBAL.