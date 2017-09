Asegura Cofepris 106 mil 272 sodas

MEXICALI, Baja California(GH)

La Dirección contra Riesgos Sanitarios aseguró un total de 106 mil 272 sodas en Mexicali y su Valle, luego de que éstas provocaran siete intoxicaciones, entre ellas la muerte de José María Soto Gastélum.



La Secretaría de Salud aclaró a través de un comunicado de prensa que el séptimo paciente, ingresó el 18 de septiembre por la tarde y al día siguiente fue dado de alta, por lo que no hay una sola persona en los nosocomios por ese motivo.



“El paciente que se encontraba en la clínica 5 del IMSS en el ejido Nuevo León, quien ingresó al presentar síntomas de intoxicación, relacionados al consumo de bebidas gaseosas, fue dado de alta”, informó la secretaría.



Leopoldo Jiménez Sánchez, señaló que resguardó todo el producto de la marca de sodas 7 up en el establecimiento de la compañía, las tiendas y autoservicios, retirando 106 mil 272 piezas en sus diferentes presentaciones.



Se coordinan



Las autoridades del Gobierno del Estado y las de Sonora, se han puesto en coordinación para dar con los responsables de las intoxicaciones, informó la Secretaría General de Gobierno.



El secretario general, Francisco Rueda Gómez, comentó que la dirección contra Riesgos Sanitarios de Baja California y Sonora, están coordinándose en el intercambio de información para determinar cómo fue que se dio el caso.



“Se van a deslindar responsabilidades, debe de haber sanciones, pero éstas surgen de una investigación fehaciente que le corresponde al sector ministerial”, comentó Rueda.



Una vez hecha la necropsia a la persona fallecida por la intoxicación, se determinó que fue por metanfetamina, hubo seis personas intoxicadas que sobrevivieron.



La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), enteró que están avanzando en las carpetas de investigación, aseguró que habrá mano dura contra los responsables de los atentados.



“Derivado de la necropsia se determinó que pudo ingerir la metanfetamina por la bebida, la cantidad en el cuerpo no fue lo normal, por lo que se intuye que sí proviene del envase”, adelantó.



Rueda aceptó que el caso del año pasado protagonizado por un gatorade envenado, fue similar, pero la PGR es quien tenía que asumir la investigación, sin embargo en este caso, aseguró que la PGJE se hará cargo.