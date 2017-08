'Fikean' en puesta en escena

MEXICALI, Baja California(GH)

La representación de la mezcla entre el humor oscuro y la búsqueda del amor verdadero, es parte de la trama que ofreció ‘Freak Show’, en su más reciente presentación.



La puesta en escena está cargo del grupo Metateatro, conformado por jóvenes de Mexicali dedicados a la presentación de obras teatrales en la región.



El pasado viernes se llevó a cabo su más reciente función en el Foro Experimental del Centro Estatal de las Artes (Ceart).



La obra trata sobre una familia que ha padecido por generaciones una extraña maldición, que dice que los varones al enamorarse, instantáneamente creen tener superpoderes.



Al obtenerlos, mueren tratando de comunicarse ya sea con los lobos, intentando detener un tres o queriendo volar.



Sin embargo, el dueño de un ‘Freak Show’ encuentra al último descendiente varón de la familia Cormaneja y está decidido a hacer que éste se enamore y viva la tragedia del amor frente al público.

De esta manera, los asistentes pueden disfrutar del sufrimiento del protagonista, además de sorprenderse del tipo de muerte que le espera.



Lo que no sabe, Hans Vursegovick el dueño del circo ‘freak’, es que Cecilio Cormaneja es un poco despistado y hacerlo que se enamore no será tan fácil como parece.



La puesta en escena, junta la especialidad de los ‘show freaks’ de antaño, con el buen humor y la comparación de la búsqueda del amor, de una manera divertida y amena.



Esta presentación no es la primera que realizan en el año, ya que es tan bien recibida por el público que la pide constantemente.