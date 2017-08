Calendario escolar de 185 días no recorta clases, aclara SEE

(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) aclaró la percepción de recorte de actividades generada por la existencia de dos calendarios escolares.



La existencia de dos calendarios fue aprobada previo al inicio del ciclo escolar 2016-2017. En ese período, a nivel federal hubo tres calendarios, de 185, 195 y 200 días.



En Baja California se utilizarán dos, los de 185 y 195 días, durante el ciclo escolar que está a punto de iniciar.



Al respecto el SEE informó que directivos, docentes y padres de familia de planteles de educación básica podrán aplicar cualquiera de ellos, con base en las modificaciones realizadas a la Ley General de Educación.



De esa manera se fortalece la autonomía y la gestión de cada centro educativo, indicó Leopoldo Guerrero Díaz, Subsecretario de Educación básica.



No se acortan clases



El funcionario explicó que en ningún caso se recortará el número de horas clase.



Directores, docentes y padres de familia, sujeto a la aprobación de las autoridades educativas estatales, podrán ajustar el calendario escolar y los horarios según sus necesidades, dentro de ciertos parámetros.



Las primarias y secundarias seguirán teniendo el mismo número de horas al año, pero ahora podrán escoger si quieren continuar impartiéndolas en 195 días con los horarios tradicionales o cambiar a un calendario de 185 días con jornadas más largas y de esa manera mejorar el uso efectivo del tiempo en las aulas.



En México, las primarias de horario regular tienen 800 horas de clases al año, las primarias de jornada ampliada mil 200 y las de tiempo completo mil 600, mientras que las secundarias llegan hasta mil 167.



Con estas modificaciones, se promueven jornadas escolares más amplias y eficaces, ajustadas de acuerdo con las necesidades específicas de las escuelas.



