Piden no caer en psicosis social por eclipse

MEXICALI, Baja California(GH)

Si bien no se debe tomar a la ligera un eclipse solar, es importante no caer en una psicosis social, derivada de rumores y exageraciones de la gente, según los argumentos de Protección Civil del Estado.



“Respetamos la decisión que tengan los padres de mandar o no a los niños a la escuela y si los maestros los dejan salir al recreo, que es la hora de mayor auge del eclipse”, explicó el director de Protección Civil del Estado.



Antonio Rosquillas Navarro, declaró que la postura oficial es que el eclipse no hace daño, con excepción de la vista, en caso de que se mire directamente al sol sin la protección adecuada.



“Ver el eclipse o sólo el sol, es lo mismo, un día ordinario a nadie le llama la atención, pero pasaría lo mismo si lo volteas a ver, yo considero que es importante que antes que crear un pánico o miedo en los alumnos, es importante educarlos”, aseguró.