Constellation pagará por infraestructura

MEXICALI, Baja California(GH)

La empresa cervecera Constellation Brands se encuentra integrando un expediente para unirse a la red de a agua potable de Mexicali, las autoridades precisaron que de cualquier forma ellos tendrán que pagar la infraestructura para conectarse.



El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), comentó que no hay infraestructura para llevarles el agua, por lo que deberían hacer una inversión tentativa de hasta 60 millones de pesos.



Francisco Javier Paredes Rodríguez, reiteró que la empresa aun no es un usuario, por lo que no hay razón para alarmarse, sin embargo adelantó que la cervecera sí se acercó para reunir los requisitos.



La tubería que debería de instalar la empresa Constellation Brands, constaría de cuatro kilómetros de distancia, desde el fraccionamiento Santa Cecilia, hasta el kilómetro 9.5 de la carretera San Felipe.



La empresa tendrá la libertad de elegir a quien contratarían para realizar la obra de infraestructura, pero tendrá una supervisión de que se haga en forma por parte de la Cespm.



“Ellos deben de sufragar esos gastos para instalar la infraestructura, y nosotros supervisar el proyecto y luego rescindimos esa infraestructura para prestar un servicio”, comentó.



La empresa había manifestado la necesidad de siete millones de metros cúbicos de agua, Paredes comentó que no es necesario que todos se los pidan a la Cespm, por lo que deberán esperar el documento con las precisiones para autorizar o descartar el servicio.