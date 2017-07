Constructora no ha pedido indemnización: Sedeco

MEXICALI, Baja California(GH)

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Carlo Bonfante Olache, declaró la empresa que iba a construir el acueducto hacia Constellation Brands, no ha pedido indemnización.



Informó que los datos emitidos por el representante de Secretaría de Infraestructura y de Desarrollo Urbano (Sidue), que señalaba una petición de indemnización de más de 60 millones de pesos son erróneos ya que no hay fundamento para tal aseveración.



“Los 60 millones no se quien lo sacó o inventó, porque la empresa no tiene una denuncia presentada por daños, el acueducto se trazó bajo la óptica del gobierno porque considerábamos que Constellation desarrollará una cadena de industria”, comentó.



Al no presentar en tiempo y forma las condiciones de la proveeduría de sus fondos, tuvieron que dejar la obra para que en un momento dado se vuelva a reprogramar el acueducto conforme se de un crecimiento natural en la zona.



La disposición del gobierno de abrir una zona de corredor industrial, da la justificación para cancelar el contrato, pero fueron acuerdos particulares, por lo que no consideran viable un reclamo de 60 millones.



Aseveró que no tienen la intención de darle una liquidación a la empresa Urbaca, ya que ni siquiera se ha manifestado la inquietud por parte de la constructora.



Constellation se queda



A pesar de la cancelación del acueducto y las manifestaciones en contra de la empresa cervecera, ésta se quedará ya que el proyecto sigue caminando, informó el secretario de la Sedeco.