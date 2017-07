Hay tres zonas con intención de cazar cimarrón

MEXICALI, Baja California(GH)

En Baja California hay tres Unidades de Manejo Ambiental (UMAs), registradas para la extracción del Borrego Cimarrón, sin embargo no han logrado reunir los requisitos para que la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) permita la caza.



La secretaria de la SPA, Thelma Castañeda Custodio, comentó que las tres UMAs no han realizado el censo de la especie, lo cual es un requisito caro pero indispensable para poder liberar una tasa de aprovechamiento cinegético.



Estas tres UMAs son; Nuevo Rosarito al sur de Ensenada; Cordillera Molina de Tecate y Ensenada; y la última es Arroyo, ubicada en el Rosario, al sur de Ensenada y una parte de Tecate.



Las UMAs están registradas como de aprovechamiento extractivo, ellas han solicitado cintillos para otras especies pero aún no de borrego cimarrón, ya que están trabajando en la implementación de una estrategia, comunicó la titular de la SPA.



El aprovechamiento sustentable se aplicaría con un control, en que se expedirían cintillos y ciertos perfiles, como el que sólo se podrían matar borregos viejos que ya estaban destinados al pronto fallecimiento.



“Vi la encuesta y yo me sumo, tengo el sentimiento de la población que se opone a la cacería, hay un gran sentido de humanismo en los ciudadanos, pero es mi responsabilidad informar nuestra participación de otorgar cintillos para la caza”, dijo.



Aclaró que no están promoviendo la caza indiscriminada, es con el objetivo de controlarla a través de las UMAs para la preservación de las especies y evitar el furtivismo que llevaría a la depredación.



La estrategia estatal para el borrego cimarrón no se ha cumplido, pero las tres UMAs están trabajando para avanzar en los requisitos, Castañeda comentó que este año no se dará la cacería del borrego debido a que no han presentado solicitudes de tasa de aprovechamiento.



En el último censo realizado en el estado, se avistaron 270 borregos cimarrones, la de mayor concentración fue la sierra Santa Isabel con 181 ejemplares, se tuvieron 2 mil 576 evidencias indirectas de la presencia de la especie.