Pagan a mil 011 maestros interinos con rezago

MEXICALI, Baja California(GH)

Como parte de la minuta de acuerdo firmada entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) y el Gobierno del Estado, ayer miércoles 19 de julio se pagó el rezago a maestros interinos.



De la parte estatal se generó el pago de 1 mil 985 trámites que correspondieron a 1 mil 011 trabajadores de la educación en todo el Estado.



Por un importe de 38 millones 193 mil pesos, así lo precisó Luis Armando Carrasco Moreno, Subsecretario de Administración y Planeación del Sistema Educativo Estatal.



En dicha nómina van incluidos todos los pagos extraordinarios de maestros estatales que tenían pago pendiente desde el 2011 a la fecha.



Para la parte federal se está generando un pago de 6.5 millones de pesos que corresponde a prestaciones que se tenían derivadas de las mismas nóminas extraordinarias anteriores, explicó Carrasco Moreno.



Quien agregó que el compromiso pendiente es el pago a 1 mil 123 trabajadores de la educación del Sistema Federal.



Mismo que se tiene programado para el día 25 de julio, con un estimado de 21 millones 086 mil pesos.



Con esto se cumpliría la parte de los compromisos acordados entre el SNTE y las autoridades Estatales.



Asimismo, el funcionario destacó que existe pendiente el pago de otros 650 trámites federales, los cuales se generaron por cambio de funciones de los trabajadores educativos.



“Hay una diferencia en los trámites presentados que fueron derivados de la fecha de cierre acorada, son alrededor de 650 trámites de la parte federal que tendrían que llevar otra programación y nos llevaría alrededor de 3 semanas poderlo cumplir”.



“La mayoría de esas diferencias son en pago por la función que realizaron, es decir, algún personal administrativo hizo funciones de prefecto u otras funciones administrativas y hay una diferencia en el pago”.



Su pago de su plaza original fue hecho en tiempo y forma, pero se van a cubrir esas diferencias.



El Subsecretario de Administración y Planeación del SEE, reiteró que en cuanto a la cantidad de trámites que se cruzaron entre el SNTE y la dependencia, no quedaron rezagos pendientes.



“Que tengamos de conocimiento como autoridad no, fue el cierre que se acordó con el sindicato y se nos hizo llegar la documentación de todo lo que se vio en las mesas de trabajo”.



“Únicamente habría que determinar si hay algunas diferencias de acuerdo al pago que se está cumpliendo que son proporcionales de prestaciones adicionales que llevan cada una de las plazas”, puntualizó para finalizar.



MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO MOLESTOS POR ADEUDOS



Alrededor de 17 millones 100 mil pesos es lo que se les adeuda a los maestros que trabajan en las Escuelas de Tiempo Completo de abril a la fecha.



Si bien se han generado los pagos para los maestros interinos tanto para los que presentaban algún rezago histórico como a los del actual ciclo escolar, a los docentes que cubren las horas extras en las Escuelas de Tiempo Completo les deben desde el mes de abril.



En Baja California son aproximadamente 1 mil 500 docentes que trabajan bajo esta modalidad.



Por lo que reciben una compensación de alrededor de 3 mil 800 mensuales por las horas extras que cumplen en los planteles que trabajan como de Tiempo Completo.

PATRICIA GARCÍA