Atenderán a aspirantes de UABC que tuvieron problemas con documentos

MEXICALI, Baja California(GH)

Para aquellos estudiantes de nuevo ingreso que no pudieron imprimir el recibo de pago de inscripción por fallas en el sistema, les faltaba documentación o se les pasó la fecha del periodo de inscripción, la UABC los atenderá el día 26 de julio.



La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), recibirá a quienes por falta de documentación o que no hayan acudido en su fecha de inscripción en la fecha antes mencionada.



Sin embargo sus espacios serán respetados, toda vez que debido a la saturación de la plataforma digital para imprimir el recibo de pago presentó algunas fallas desde el pasado lunes.



NO HABRÁ PERMUTAS: VICERRECTOR



El Vicerrector del Campus Mexicali, Ángel Norzagaray Norzagaray, explicó que como todos los años no habrá permutas para cambio de periodos escolares.



Ya que es la propia universidad la cual notificará a los siguientes en la lista, en base a los espacios disponibles para ofrecerles el cambio.



“Ni oficiales ni no oficiales, porque finalmente tienen que venir con nosotros a hacer esa permuta y no se las aceptamos”.



“Porque pasaba algo realmente preocupante, que era la venta de las permutas y es que se vendían las permutas, y esto no es un negocio”, puntualizó Norzagaray Norzagaray.



El Vicerrector señaló que en años anteriores había quienes llegaban a vender las permitas hasta en 1 mil dólares, por eso la determinación de negar los cambios.