Buscan firma de ley para evitar la separación de familias en EU

MEXICALI, Baja California(GH)

La delegación del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos regresó al Capitolio este miércoles donde anunciaron que buscarán la firma de republicanos y demócratas para una Ley que impida la separación de familias migrantes, o “Keep Families Together Act”.







Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para mantener juntas a las familias detenidas en la frontera sur, elaborada por el Departamento de Seguridad del Interior (DHS, por sus siglas en inglés).







Una de las congresistas que acudió el lunes a los Centros de Detención en San Diego, Judy Chu, llamó mentiroso a Trump, pues según dijo, la solución siempre estuvo en sus manos, a pesar de que públicamente dijo que no era así, pues era lo que marcaba la Ley.







A través de Twitter, la congresista dijo: “Esto significa que niños inocentes han sufrido un trauma permanente desde hace semanas mientras que el Presidente y sus aliados republicanos mintieron públicamente al decir que eso estaba fuera de su control para no tomar responsabilidad por ello”.







Norma Torres, otra de las legisladoras que acudieron a San Diego, dijo el lunes que Estados Unidos tenía un fondo de 64 millones de dólares para apoyo al Triángulo del Norte, es decir, para Guatemala, Honduras y El Salvador, pero que la administración de Trump cortó los recursos.







El congresista por el condado Imperial y de San Diego en Washington, Juan Vargas, calificó de inmoral esta política federal y desmintió que la separación de familias esté plasmada en la ley, amén de quienes arriban a la frontera a pedir asilo.