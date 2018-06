Ana busca recuperar su salud al 100%, tú puedes ayudarla a cumplir su sueño

MEXICALI, Baja California(GH)

Ana padece de dolores constantes en la muñeca de su mano, la cual está tensada y a punto de quedarse sin movilidad porque en su corazón tiene una vena irregular de nacimiento.



Cuando tenía un año y medio de nacida sufrió un colapso de una vena que iba al cerebro y quedó casi rígida del brazo y pierna derecha, y no se ha corregido su problema del corazón, ni recibe terapias físicas.



Ana ahora tiene 12 años de edad, esperanzada en poder recuperar su salud.



EL INFARTO



Josefa Sixto Paulino, madre de Ana, comentó que nació sana pero notaban que era poco inquieta, se quedaba quieta y sólo miraba la televisión. Cuando comenzó a caminar, un día que anduvo corriendo por el patio, en esa noche se empezó a agitar, tener taquicardias y convulsionar.



La llevaron de emergencia a una farmacia de similares, pero le dijeron que no era nada, porque presentaba además diarrea y vómito. Fue entonces que la llevaron al Hospital General donde le diagnosticaron síndrome de Wolff Parkinson White.



La madre explicó que es una vía accesoria que no le permite llegar la cantidad necesaria al corazón y la desvía parcialmente por la vena adicional. Lo cual le provocó a su año y medio de edad, un infarto a una vena que conducía al cerebro y le dejó la rigidez casi completa del brazo y pierna derecha.



Después de 10 años, sólo recibe medicamento para el corazón y dolor de cabeza. Tiene 9 años sin recibir terapia física para su brazo, mano, pierna y pie derechos, ya que se la retiraron del CRIT del DIF Estatal.



Agregó que hay un doctor neurólogo de apellido Rembao que le propuso inyectar Botox en sus extremidades para relajar el músculo, pero les cobra 10 mil pesos. Además no incluye la terapia física que se requiere después del Botox.



La familia de escasos recursos, fueron al IMSS donde le dijeron que los músculos de Ana quedarían rígidos permanentemente y no la vincularon a terapia física. “Lo que sí nos proporcionan es el medicamento, pero yo veo que cuando le doy masaje en su mano, se relaja el músculo, hay movimiento ligero y se nota el cambio, pero por sí sola no puede moverla y hay poco dolor”, dijo la madre.



Además Ana requiere zapatos ortopédicos porque sus dedos están semi rígidos. Entre las noticias positivas, se informó que Ana será operada en Guadalajara por parte del IMSS para destruir la vena que le disminuye la cantidad de sangre necesaria para el corazón.



A DISNEY



Ana es una de las guerreras que tiene el sueño de conocer el parque temático de Disney. Para mayores informes con Alma Quiroz a 686 152 9810 y al 5681919 o por correo electrónico a fundación.estarbien@ hotmail.com