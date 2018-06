Demandará Ayuntamiento a constructora

TIJUANA, Baja California(GH)

El Ayuntamiento de Tijuana denunció penalmente a la empresa Grupo Melo por los daños que causó a la infraestructura pública en la colonia Lomas del Rubí, al ser los responsables de los movimientos de tierra.



El secretario de gobierno Municipal, Leopoldo Guerrero, informó que la denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el pasado 1 de junio.



De acuerdo con un estudio que realizaron, la suma de los daños ocasionados por parte de la dicha empresa es de 9 millones 603 mil pesos, por lo que esperarán que la denuncia siga su curso.



El expediente que se abrió al respecto es el 204201827147RAC, y como prueba se interpuso el dictamen que entregaron a los vecinos el pasado 15 de mayo.



Respecto a las declaraciones de Raúl Melo Cabañas referente a que pudieran haber “intereses ocultos” en el dictamen de Lomas de Rubí, Guerrero Díaz aseguró que se realizó de forma profesional y por expertos en la materia, por lo que descartan que haya sido manipulado.



Declaró que como autoridad han intentado que Melo se acerque directamente con las más de 110 familias afectadas, para que entre ellos busquen una solución a la problemática.



“Si nosotros intervenimos directamente van a decir que estamos influenciado a que haya una respuesta positiva de uno u otro lado; los afectados deberán sentarse directamente con Melo si es que realmente tienen voluntad, hacer las ofertas directamente con ellos, y los residente decidirán si aceptan o no”, manifestó.



Que en este caso y de acuerdo al dictamen que realizaron es Melo, al no respetar los trabajos de movimiento de tierra en la zona, que en su momento le tocará a un juez determinar la culpabilidad.



El funcionario municipal aseguró que contrario a los comentarios de Melo, las mesas de trabajo con los afectados siguen todavía e inclusive sigue la entrega de apoyos a los afectados.



Inclusive en una o dos ocasiones invitaron a Melo a las reuniones, estuvieron ellos e hicieron propuestas, las cuales, no avanzaron porque no se concretaron, pero el ofrecimiento siempre ha estado, añadió.



El día de ayer instalaron tanques Rotoplas para dar el servicio de agua potable a los vecinos que siguen viviendo en el lugar, pero que no cuentan con el vital líquido.