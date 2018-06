Condenan separación de niños migrantes

SAN DIEGO, California(GH)

Las fotografías, videos y audios que circulan en las redes sociales y noticieros sobre niños migrantes que piden a llantos ver a sus padres de familia han indignado y preocupado a la sociedad y líderes de San Diego.



“Yo como Alcalde de uno de los puertos más transitados de Estados Unidos, sé de primera mano que necesitamos una frontera segura, pero estoy en contra de la separación de padres e hijos. Las familias no deben ser usadas como elementos para negociar en la pelea para arreglar nuestro sistema de inmigración que es inservible”, dijo el alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, por medio de un comunicado.



Lo que es correcto es que esta administración anule esta política ahora, manifestó, y que el Congreso ponga una nueva ley de inmigración.



“Yo estoy conmovido por las más recientes palabras del líder de la Cámara de Representantes, McCarthy quien dijo que se está trabajando en propuestas, y les pido a los republicanos y demócratas que trabajen juntos para resolver esta crisis de inmigración que lleva mucho tiempo”, señaló Faulconer.



La Cámara Regional de Comercio de San Diego (Sdrcc) pidió el apoyo a los congresistas para mejorar el sistema de inmigración.



“Lo que está ocurriendo la frontera con México no es una medida de seguridad. Un plan de manejo para una frontera segura no tiene nada que ver con la separación de niños de sus padres”, manifestaron en un comunicado.



Los comerciantes agrupados estimaron que es tiempo que los líderes de Estados Unidos actúen para resolver estas políticas migratorias y encuentren una solución para los “dreamers”, y más importante, para detener la separación de niños de sus padres, dijo el presidente y CEO de la Sdrcc, Jerry Sanders.



Activistas pro-migrantes y defensores de la comunidad incluso iniciaron una campaña para pedir a los miembros del Congreso de Estados Unidos eliminar fondos de las agencias de seguridad nacional como Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) para evitar la separación de familias migrantes.



“Funcionarios de la Casa Blanca, justificaron la horripilante práctica de separar a niños y niñas migrantes de sus familias escudándose detrás de la biblia para justificar el siniestro acto de arrancar a un niño de los brazos de su madre para encarcelarlo. Solo un gobierno malvado puede tratar de justificar esta perversión basándose en un texto bíblico”, dijo el líder comunitario, Christian Ramírez.