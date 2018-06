Confiaron en un Centro de Rehabilitación para ayudar a su padre; se lo regresaron muerto

MEXICALI, Baja California(GH)

Familiares de Víctor Manuel López Zamora exigen justicia a las autoridades por su posible homicidio, ocurrido el pasado jueves en un Centro de Rehabilitación ubicado en el ejido Puebla, en Mexicali.



Ana Karina López Ramírez, hija de la víctima, relató que fue un día antes del fallecimiento cuando su padre fue internado al Centro Amigos para Siempre, A.C., debido a problemas de adicción y alcoholismo.



“Fueron personal de este centro por mi papá a mi casa y se lo llevan sin ningún forcejeo. Mi hermano fue el que acudió a este centro para sus servicios, proporcionando dinero, su nombre y edad, siendo todo”, refirió.



Durante la noche del pasado 13 de junio, así como parte de la mañana y tarde del 14 permaneció en el centro de rehabilitación, siendo durante la noche que se le notificó que su padre se encontraba en mal estado.



“Entre las 9:00 y 9:30 de la noche le hablan a mi hermano a su celular que fuera porque mi papá se había puesto mal y no reaccionaba (…) acudimos y mi papá estaba tendido en el patio de este centro”, manifestó.



Al momento en el cual dijo ver a su padre, refirió que parecía que ya no contaba con signos vitales, pero trabajadores del lugar comentaron que fue revisado por un paramédico y que aún contaba con vida.



Sin pensarlo es que junto a su hermano subieron el cuerpo de su padre para que recibiera atención médica, donde al avanzar unos metros es que observaron la ambulancia de Cruz Roja aproximarse.



“Cuando los paramédicos lo revisaron fue que me dijeron que mi papá estaba muerto, que se encontraba golpeado y tenía horas de haber fallecido”, recordó Ana Karina.



Al levantarle la playera a su padre encontraron que presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, sin tener conocimiento pleno de cómo es que se había realizado estas lesiones.



Por parte de los paramédicos de Cruz Roja se informó a la frecuencia de emergencias lo ocurrido, movilizando a agentes de la Policía Ministerial de Estado y Policía Municipal.



Refirió Ana Karina que hasta el día de ayer por parte de centro solamente les han dicho que López Zamora fue quien se propinó los golpes, siendo esa la única versión que emiten.



“Yo ya puse mi demanda y lo hice público, ya que yo estoy segura de que ahí lo mataron, quiero que se encuentre al culpable y que este centro ya no opere”, finalizó.



NOS RESERVAMOS DERECHO DE DECLARAR: DIRECTIVOS DE AMIGOS PARA SIEMPRE



Debido a que las investigaciones ya se están desarrollando y se están llevando personas a declarar, es que directivos del Centro de Rehabilitación Amigos Para Siempre, se han reservado el derecho de declarar. Óscar René Hurtado, directivo del centro, refirió que ya autoridades se encuentran al tanto de la situación y que esperan que ellos puedan dar con la persona responsable de estos hechos.



“Obviamente tuvo que ser una persona de la institución, pero como digo para no entorpecer las investigaciones yo no me atrevería a mencionarte nombres, ya que no tengo conocimiento de eso”, manifestó. Ante lo ocurrido es que se encuentran en toda la disposición de colaborar con las autoridades investigadoras, para que el crimen no quede impune.



FALLECIÓ VÍCTOR MANUEL POR ESTRANGULAMIENTO



Una asfixia por estrangulamiento fue la causa determinante del fallecimiento de Víctor Manuel López Zamora, de acuerdo a la necropsia realizada en Servicio Médico Forense (Semefo), informó César Raúl González Vaca.



El coordinador general del Semefo en Baja California, detalló que el cadáver presentaba signos de muerte reciente, menor a las dos horas del fallecimiento y presentaba múltiples lesiones en el cuerpo.



“Entre 20 a 25 lesiones presentaba en toda la superficie corporal, contando en cráneo, tórax, en miembros superiores y miembros inferiores, siendo la causa del fallecimiento una asfixia por estrangulamiento”, manifestó.



Sobre las lesiones que presentaba el cuerpo se dijo eran de diferentes tipos, como lo es hematomas, excoriaciones producidas por alguna fricción, múltiples moretones, siendo todos de reciente producción.



El cuerpo de Víctor Manuel fue liberado por parte del Semefo y posteriormente entregado a los familiares tras realizar los trámites.