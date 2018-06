Decretos aprobados del agua no afectan a Baja California: Conagua

MEXICALI, Baja California(GH)

Los 10 decretos de reserva de agua aprobados por el presidente Enrique Peña Nieto, no aplica a Baja California, no privatizan el agua a nivel nacional y garantiza el suministro por 15 años para uso doméstico y agropecuario. Así lo explicó Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua, quien detalló que las vedas de pesca se convirtieron a decreto para evitar la extracción de las cuencas.



En total son 189 cuencas protegidas al centro y Sur del País, que representan el 84% de todas las cuencas del país y se ubican principalmente en áreas naturales protegidas.



En Baja California no se emitió ningún decreto porque son para cuencas de agua a cielo abierto, las cuales no hay en la entidad, excepto el flujo de agua proveniente del Río Colorado.



Los decretos aplican al más del 30% del agua total del País y restringe para que puedan ser concesionadas. Con el resto del agua, se garantiza la necesaria para la industria, explicó Ramírez de la Parra. Las cuencas que estaban en veda de extracción de agua, cambiaron al decreto para mantener su restricción.



El director de Conagua afirmó que no afecta los derechos de agua de los usuarios, no se libera y no permite la concesión, ni se restringe.



Los decretos funcionan permitiendo que el flujo de agua de las lluvias corra por los ríos naturales, principalmente en los estados de Jalisco, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. También explicó que las cuencas que ya tienen disponibilidad de agua y estaba bajo esquema de veda de extracción, les aplicará el decreto al 80% de la cantidad de líquido que tengan, el resto sí podrá concesionarse.



ES BUENO SABER



Homey Bon, director técnico de Conagua en Baja California, afirmó que en la entidad no hay disponibilidad de agua para nuevas concesiones.