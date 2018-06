Autoridades exigen a Donald Trump dejar de separar a familias migrantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Una comitiva de catorce legisladores y asambleístas de Nuevo México, Nevada, Nueva York, Arizona y California, recorrieron los centros de detención de migrantes en San Diego y exigieron a la administración de Donald Trump el cese de la separación de familias migrantes.



El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos viajó este lunes a la frontera Sur donde atestiguaron las condiciones en que son retenidos los niños menores de edad de sus padres, derivado de la política de Cero Tolerancia.



Esta delegación de legisladores, encabezados por el congresista Juan Vargas y la demócrata Nancy Pelosi, ofreció una rueda de prensa donde señaló el estrés y el daño al que son sometidos los niños separados de sus padres.



La legisladora Norma Torres dijo que unos 62 niños se encuentran en los centros de detención, la mayoría de ellos centroamericanos, cuyas familias huyeron de la violencia de pandillas. El asambleísta de Las Vegas, Rubén Kihuen, calificó esta política de antiamericana e inhumana.



Exaltado, recordó cuando él y su familia cruzaron de México a Estados Unidos cuando tenía 8 años de edad. “No me imagino que me hubieran separado de mis padres”, comentó.



Los legisladores visitaron en San Diego el Refugio de la Oficina de Reubicamiento, el Centro de Detención de Otay Mesa, el de la Garita de San Ysidro y la Estación Migratoria de la Patrulla Fronteriza de Brown Field.



Vargas señaló que la política de separación fue aplicada desde abril por Donald Trump, con el apoyo del fiscal general Jeff Sessions, quien la anunció desde mayo. Con ella, se castiga penalmente a los padres migrantes, incluso a los que han llegado a pedir asilo.



Desde el 19 de abril y hasta el 31 de mayo de este año, 1 mil 995 niños han sido separados de sus padres, informó el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés). La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que de ellos, solo 21 niños eran mexicanos y la mayoría ya fueron repatriados y actualmente sólo quedan 7 niños mexicanos en esos albergues.



Hasta hoy, Luis Videgaray Caso, canciller mexicano, se comunicó con la titular de la DHS y el secretario de Estado de los Estados Unidos, para expresarles su rechazo a esta política de separación de familias.



SEPARACIÓN NO ES NUEVO: ICE



Los menores de edad son separados de sus padres de familia por diversas razones, y ese procedimiento no es algo nuevo, señaló la vocera del Servicio de Control de Migración (ICE, por sus siglas en inglés), Lauren Mack. “ICE no es la agencia principal que tiene la custodia de los menores que son separados de sus padres, nosotros no supervisamos a esos menores”, confirmó Mack.



Los menores de edad son separados de sus padres por distintas razones, explicó, y son dos tipos de casos que se ven de manera regular. Mencionó que la primera instancia es cuando una familia cruza la frontera sin documentos, ya sea fuera de las garitas o por medio de contrabando por algún puerto de entrada.



“Los adultos en ese tipo de casos son acusados de manera criminal, y nosotros no podemos poner a menores de edad en custodia criminal, y en esas ocasiones son separados de sus padres”, comentó.



Los niños migrantes también son separados de sus padres cuando no hay documentos que demuestren la relación familiar, señaló, ya que se puede tratar de un caso de trata. “Cuando los niños dudan o muestran alguna señal de alarma tenemos que comprobar la relación y eso toma más tiempo, y tenemos que consultar a los consulados de Honduras, Guatemala o México, dependiendo de las nacionalidades”, detalló.



Una tercera instancia en la que los menores de edad pueden ser separados de sus padres de familia, es cuando están realizando su petición de asilo, y los padres tienen algún antecedente criminal.



“Las familias migrantes son llevadas a centros de vivienda que son familiares, no se puede permitir la entrada a alguna persona que tenga antecedentes criminales porque hay familias ahí dentro”, comentó.



Los niños que son separados de sus padres, quedan bajo la custodia de la Oficina de Servicios de Salud y Recursos Humanos de Reasentamiento de Refugio de Estados Unidos (ORR, por sus siglas en inglés), esa agencia opera distintos centros de custodia para los menores incluyendo uno en El Cajón, California, al Norte del Condado de San Diego.



Las familias migrantes que no son separadas permanecen en centros residenciales familiares, y ICE es la agencia que supervisa a esas familias. Los datos más recientes de ICE indican que el 4 de junio había 57 personas en el centro de Berks, 550 migrantes en el centro de Karnes, y 2000 migrantes en el centro Dilley ubicado en el Sur de Texas.



POBLACIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES FAMILIARES:



•Berks: 57

•Karnes: 550

•Dilley: 2000



ASÍ LOS NÚMEROS



325% incrementan cruces de menores indocumentados en 2018 comparado con 2017.



435% incrementan cruces de familias indocumentadas en 2018 comparado con 2017.



1,700% han incrementado en los últimos 10 años las peticiones de asilo a EU.



600 mil suman los casos de solicitudes de asilo.



314% aumentaron en los últimos 5 meses las peticiones de asilo de familias en las garitas.