Promoverá amparo contra el Senado

MEXICALI, Baja California(GH)

El Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia) promoverá un amparo contra el Senado de la República por no dictaminar la iniciativa que señalan busca proteger a la familia y sus derechos.



Esta iniciativa se presentó el 23 de febrero del año 2016, respaldada por 240 mil firmas de ciudadanos de todo el País, con el fin de resolver problemas derivados de que no existen políticas públicas con perspectiva de familia, comentó su representante.



“Ellos deben dictaminar de forma obligatoria toda iniciativa presentada dentro del Senado como una iniciativa ciudadana, entonces estamos bajo el amparo de la ley”, declaró Guillermo Montaño García.



Los representantes del Consejo señalaron que con esta decisión el Senado violó el Artículo 71, donde los ciudadanos pueden presentar iniciativas ciudadanas y el Senado obligatoriamente debe dictaminarlas.



Hasta el momento el Senado no dio algún argumento para no dictaminar la iniciativa, lo que calificaron como una irresponsabilidad por parte de los senadores al no darle la importancia debida a la familia.