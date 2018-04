"Picaderos", basura e inseguridad los aquejan

MEXICALI, Baja California(GH)

Casas abandonadas que se convirtieron en basureros y picaderos, así como invasión a propiedades y robos constantes, son las quejas denunciadas por residentes de Lomas y Lomas Altas.En un recorrido por el fraccionamiento Lomas, se constató que hay cuadras donde existen 5 a 10 casas abandonadas en promedio, pero en Lomas Altas hay cuadras con más de 20 casas abandonadas.La mayoría con una imagen llena de basura, escombros y los mismos vecinos reportan que gran parte de los desechos de los mismos residentes.En algunos patios se observó tasa de baño, pedazos de loseta de otras viviendas, hojas de palma u otras plantas que fueron arrojadas a las casas abandonadas.Además todos señalaron que cuando llaman al Ayuntamiento para que acuda a sacar los cerros de escombro, no acuden.“Nadie limpia”, comentó Jenifer Rodríguez, vecina de Las Lomas. Sobre la calle Calvia, a dos casas de su hogar, hay unos jóvenes que tienen un picadero junto a su casa, que además hace un año se incendió.Por temor a robos y por seguridad, los jóvenes decidieron limpiar la casa abandonada y extender su cerco de alambre para impedir que ingresen personas a drogarse.Y aunque los jóvenes limpiaron la casa abandonada, el Ayuntamiento no quiere acudir a llevarse los escombros y no tiene los mil pesos que un troque les cobra por ir a levantar los desechos.Una de las soluciones expresadas por los vecinos, es que el gobierno recupere las casas y las remate a precios módicos para que vuelva a poblarse el fraccionamiento.Gabriel Ocampo tiene dos casas abandonadas que lo rodean, por un costado una vivienda que usan de picadero y por la parte trasera, el patio desapareció al tener cubierta de escombros hasta la mitad de la pared de basura de un predio abandonado.“Es un temor que tengo de que con un cerillo alguien prenda fuego y se me quema la casa”, dijo.Señaló que nunca ha aparecido el dueño y optaron por colocar un cerco improvisado de alambre, pero los ladrones se llevaron el material.También presentó una queja ante el Municipio para que tapiaran y recogieran el escombro, porque aparecen cucarachas y garrapatas, pero no hubo respuesta del Ayuntamiento.Los “picaderos” y robos de quienes ingresan a drogarse, explicó, le ha arrebatado la tranquilidad de vivir en el fraccionamiento, por lo cual piensan vender la casa y mudarse de colonia.Zenaido Brazo tiene cinco meses que llegó a rentar una casa en Lomas Altas y en ese tiempo ha sido testigo de tres robos en tres casas distintas de sus vecinos.“Las casas abandonadas se ven mal, además hay invasiones y algunas otras casas las usan para meterse a drogar…”.“La otra vez lo reporté a un policía y me dijo que cuando viera a un ladrón, lo agarre a garrotes, porque ellos si los detienes y no están haciendo nada, no los pueden detener”, comentó. Igual que sus vecinos, dijo que las casas se deben de rematar para quitar los problemas, en su calle Burguetti que tiene más de 20 viviendas en abandono.Geovani Piña tiene un año viviendo en Lomas Altas y ya sufrió un robo.“Hace dos meses se metieron a la casa abandonada de un lado y por atrás esperaron un momento en que salimos y rompieron el cerco”, dijo.Los ladrones le sustrajeron un televisor de plasma.Consuelo Covarrubias, líder social de la comunidad, pidió a los vecinos a denunciar de manera formal a Seguridad Pública, más que quejarse en redes sociales.“Cuando checas en C4 aparece que Lomas Altas no tiene inseguridad, pero es porque no hay reportes”, señaló.La presidente del Comité de Vecinos, agregó que los vecinos tienen miedo de reportar y que no se haga nada, o que los detengana los ladrones y vuelven a salir.