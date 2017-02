Bloquean entradas de empresa cervecera

MEXICALI, Baja California(GH)

Un rechazo a la instalación de la empresa cervecera fue emitido por un grupo de productores y agricultores del Valle de Mexicali al denunciar que impactará negativamente el abasto del agua en toda la entidad.



Por lo cual cerraron con piedras, ramas, ladrillos y autos, los cuatro accesos a la obra donde se observa ya erguida las primeras cuatro paredes de una estructura blanca que formará la nueva empresa.



Desde las 5:00 horas de la madrugada y en medio de una espesa neblina, los productores acompañados de manifestantes de Mexicali Resiste, bloquearon los accesos.



Jesús Fernández Garrea, residente del ejido Campeche, afirmó que no permitirán la instalación de la empresa.



“No vamos a ceder ni un litro de agua que pertenece a los ejidos, ni que a la ciudad le pretendan quitar su agua, no podemos cambiar agua por cerveza, es inmoral, detrás de esto hay un claro negocio del gobernador y de la gente que lo acompaña”, dijo.



“Si vamos a cambiar sangre por agua, de una vez vamos a cambiarla”, expresó Francisco Castillo Romero, residente en el ejido Irapuato.



“La producción primaria es lo más importante a tomar en cuenta porque tiene sentido social, por eso pedimos a los organismos internacionales y ambientalistas como Green Peace que observen por el posible ecocidio que puede generar la planta”, comentó.



Faltan campesinos



Rigoberto Campos, dirigente municipal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) informó que las mesas técnicas que anunció el secretario de desarrollo económico, Humberto Bonfante Olache no integra a campesinos, ni productores del campo.



“El único foro que realizaron fue el del diputado Félix Arango y le dijeron que era una tragedia seguir explotando los acuíferos”, mencionó.



El abogado y asesor jurídico de Mexicali Resiste, Armando Salinas expresó que con la instalación de la empresa, también se afectarían los módulos de riesgo 1 y 3 que son utilizados por la frontera norte en Sonora.



“El agua que demanda la empresa es la misma cantidad que consume todo el municipio de Tecate al año”, señaló.



Presentarán pruebas



Rigoberto Campos, dirigente municipal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) anunció que el lunes presentarán documentación sobre la venta de los terrenos a precios baratos.



Finalmente expresó que los 700 empleos permanente que generará la empresa cervecera son los mismos que se generan pero en 20 hectáreas de espárragos en el Valle de Mexicali.