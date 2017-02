Dan "Paso Libre" a ciudadanos en Juventud 2000

MEXICALI, Baja California(GH)

En señal de desaprobación por el alto cobro que se les hace a los ciudadanos, manifestantes decidieron dar pase libre del Centro Recreativo Juventud 2000 la mañana de este domingo.



Benjamín Zavala y Cristian González voceros de los manifestantes indicaron que la razón es que existen familias que en ocasiones no pueden salir a divertirse en estos lugares debido a los cobros que se hacen.



“Estamos pidiendo a la ciudadanía que venga al parque Juventud 2000 estará abierto desde la mañana hasta cerca de las 21:00 horas que cierre, y estará todo gratis, siendo algo pacífico y para el pueblo”, preciso González.



Desde temprana hora fue que se decidió por parte de los manifestantes, siendo parte de los mismos grupos de ciudadanos que se encuentran en los plantones en la plaza de los Tres Poderes.



Esto es algo que se planeó realizar solo por el día de hoy, dijeron, pero también se está en planes de hacer esta clase de acciones durante cada domingo.



“Vamos a ir a sentarnos a una instalación gubernamental que se encuentre lucrando con el dinero del pueblo, de ser posible también ir a tomar Fiarum es algo que vamos a hacer”, comentó.



Por su parte Zavala notificó que con estos movimientos se está realizando en unidad los ciudadanos contra el Gobierno, sin dar marcha atrás y no se rendirán hasta no ganar.



Se hizo la invitación a la ciudadanía para que apoye estás causas y a que acudan a los diferentes plantones que se tienen en la ciudad.