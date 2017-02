Ejército capacitado para trabajar con Nuevo Sistema de Justicia

MEXICALI, Baja California(GH)

El Ejército está capacitado para combatir la delincuencia organizada, aun con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, aseguró el comandante de la Segunda Región Militar, Adolfo Domínguez Martínez, en el marco del 104 aniversario del Ejército.



“Garantizamos a la ciudadanía, lealtad a sus instituciones, con personal altamente disciplinado, preparado profesionalmente, capacitado incluso en el NSJP”, precisó el comandante.



Domínguez precisó que aplicarán con irrestricto respeto los derechos humanos en todo momento y en todas las misiones de primer orden, con pasión y esmero en protección del territorio y la cultura.



“Continuaremos cumpliendo con las acciones encomendadas para asegurar la independencia, integridad y soberanía de la nación, tengan por seguro que los soldados no nos amedrentamos ante la adversidad”, declaró el comandante en su discurso.



Disposición nacional



Luego de que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, anunció el fortalecimiento de la presencia del Ejército en el Estado de Baja California, el secretario general, justificó que se debe a una disposición nacional.



“Veremos una mayor presencia que se da a partir de una coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, esto deriva los grupos de trabajo del Gobernador”, aclaró Francisco Rueda Gómez.



Precisó que en los grupos de coordinación operativa decidirán como se distribuirán los elementos, donde revisarán cuáles serán los grupos y regiones que se cubrirán de forma estratégica, derivado del aumento de los índices delictivos en la región.



La llegada de los militares surge de que se detectaron los 50 municipios con mayores índices delictivos, en los que figuró Mexicali y Tijuana, por lo que en el Estado, será a donde se mande mayor número de soldados.



En cuanto al descontento social que afirma que el Estado no pudo por sí sólo con la delincuencia organizada, aseguró que esto obedece a una estrategia nacional, y es la de aumentar las fuerzas armadas en los municipios más inseguros.



“En ese marco, Baja California forma parte de ello, no es una situación meramente de Mexicali, hay que resaltar el proceso de coordinación estrecha entre los diferentes niveles de Gobierno”, concluyó.