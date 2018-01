Anuncian jornada semestral gratuita de vasectomías sin bisturí

MEXICALI, Baja California(GH)

La Jurisdicción de Servicios de Salud Mexicali (JSSM) pondrá en marcha la jornada semestral de vasectomías sin bisturí, que se aplicarán de manera gratuita durante la primera mitad del 2018.



Durante el 2017, 300 pacientes fueron beneficiados con el programa. Para este 2018 se espera que el número de hombres que acudan a practicarse la cirugía incremente a 400.



Se trata de acercar los servicios de planificación familiar a las personas que desean evitar embarazos sin dejar de ejercer su vida sexual.



La vasectomía es ideal para las parejas estables satisfechas con el número de hijos que ya tienen, señaló Yoloxóchitl Gómez Martínez, titular de la JSSM.



Destacó que se trata de un método anticonceptivo permanente, cuyo procedimiento es efectivo y sencillo. No requiere hospitalización, y no afecta el comportamiento sexual del hombre. Tampoco representa molestias, ni amerita incapacidad.



“A las 48 horas de practicada, el paciente puede reincorporarse a su empleo siempre y cuando no amerite esfuerzo físico, a los 5 días reanudar las relaciones sexuales y a los 15 días, practicar su deporte favorito”.



La primera jornada de vasectomías sin bisturí gratuitas se realizará el próximo sábado 27 de enero en las instalaciones del Centro de Salud, ubicado en Calle F y Mecánicos, en la Colonia Industrial.



En la misma clínica se llevarán a cabo nuevas jornadas, programadas para el 24 de febrero, 21 de abril, 26 de mayo y 23 de junio.



Igualmente, la JSSM prevé realizar una jornada masiva de vasectomías el sábado 24 de marzo, en la que esperan recibir a un mayor número de pacientes.



Gómez Martínez invitó a los interesados en obtener mayores detalles sobre este procedimiento gratuito, a que llamen al teléfono 554-46-86 del Centro de Salud Industrial, con César González Rocha o Alma Patricia Ramírez, del módulo de vasectomías sin bisturí.