Liberan Palacio Municipal tras dialogar 10 horas

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras cerca de diez horas de diálogo entre la Comisión conformada por los ciudadanos que mantenían un plantón en el Palacio Municipal y el Cabildo de Mexicali, se acordó liberar los accesos al edificio.



A pesar de esta decisión, el grupo inconforme señaló que el plantón se mantendría a las afueras del lugar observando que los acuerdos tomados fueron cumplidos cabalmente.



Fue a las 17:00 horas, después de varios recesos, que los grupos regresaron a la mesa de diálogo que se entabló desde las 9:00 horas en la Sala de Cabildo.



La comisión de los manifestantes fue conformada por León Fierro, Mayra Álvarez, Ramón Torres, José Fierro, Adrián Merino, Jorge Benítez, José Gutiérrez, Alejandra Solano y Clotilde Molina.



Por parte del Ayuntamiento estaba el secretario Antonio López Merino, los ediles Virginia Noriega Ríos, Javier Cital Camacho, Héctor Ibarra Calvo, Adrián Marín Cota, Jesús Héctor Vega y el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez.



El Presidente Municipal hizo lectura de la minuta de seguimiento de todo lo conversado y debatido a lo largo del día, donde se señalaban los acuerdos en cada una de las trece peticiones alcanzadas.



Destacaban la organización de una mesa técnica a desarrollar el próximo 2 de febrero para analizar la procedencia del retiro del Impuesto al Alumbrado Público.



También la realización de una mesa técnica de análisis el jueves 26 de enero sobre la eliminación del alza del Impuesto Predial, donde el Municipio aportará información estadística para su revisión.



Tras la lectura de los acuerdos y las correcciones pertinentes, uno de los voceros del grupo, José Gutiérrez, informó que tras el diálogo entablado se acordaba liberar las entradas del Palacio.



No obstante, el plantón seguiría y se prestaría estricta atención al cumplimiento de cada uno de los acuerdos para las trece peticiones realizadas, tanto fechas, trabajos e ingerencia.



De no hacerlo, se volvería a tomar Palacio Municipal pero ahora de manera más enérgica y con un mayor número de solicitudes.



Inicio diálogo y Acuerdos



Aunque no hubo consenso en la eliminación del Impuesto del Alumbrado Público y del alza al Impuesto Predial, el diálogo entre manifestantes y la comisión del Ayuntamiento de Mexicali transcurrió en armonía.



En punto de las 9:00 horas el Alcalde de Mexicali, junto a la comisión del Cabildo, tomó su lugar en la mesa de diálogo con el fin de analizar los puntos del pliego petitorio de los manifestantes.



Antes de iniciar, la Comisión de quienes bloqueaban las instalaciones revelaron que tenían otro pliego petitorio, el cual agregaba otros puntos, sin embargo en esencia era el mismo, argumentaron.



Así el Alcalde hizo constancia de la recepción de un nuevo documento que sólo tenía cambios de redacción.



Uno de los puntos agregados era que el Ayuntamiento diera las garantías de que no presentará denuncias en contra de quienes participaron en el movimiento que ha reclamado lo que consideran como injusticias políticas.



Sánchez Vásquez reconoció que las manifestaciones se han llevado con civilidad y en paz, por lo que si todo lo transcurrido es dentro de la ley, no tendrían por qué proceder contra los ciudadanos.



Renuncian al fuero



El segundo punto del pliego petitorio era que el Alcalde renunciara a su fuero, a lo que el Primer Edil señaló no tener ningún problema para renunciar a la protección que significa el fuero.



Dijo que ese tema incluso se estaba analizando en el Congreso de la Unión, por lo que todos los ediles concluyeron que están dispuestos a renunciar al fuero en la presente administración.



El edil aceptó que no habrá más gastos superfluos, anunciando que ha renunciado a bonos, aguinaldo, celulares, gasolina y carros como prestaciones, y que sólo directores operativos se les presta un automóvil.



Precisó que una de las primeras decisiones como Alcalde fue reducir un 22% el gasto corriente y una disminución de 20% a su sueldo y el de los regidores con el fin de llevar una política de austeridad.



No más de 25 salarios



Los manifestantes pedían como máximo 25 salarios mínimos diarios para el alcalde, sin embargo esa es una cantidad aun mayor que el sueldo actual, pues gana 47 mil pesos al mes.



Por lo que el Alcalde aceptó que no ganará más de 25 salarios mínimos, al igual que los regidores; precisó que con la reducción del 20% se ahorra mensualmente por cada regidor 13 mil pesos y por el Presidente Municipal 15 mil pesos.