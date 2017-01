Buscan juicio político contra Victoria Bentley

MEXICALI, Baja California(GH)

Tras la entrada al Palacio Municipal al estilo de una estampida liderada por Victoria Bentley Duarte y secundada por burócratas, los manifestantes están siendo asesorados para llevar a cabo un juicio político contra la diputada.



Abogados llegaron a cada uno de los bloqueos para asesorarlos en el procedimiento legal, motivados por la indignación que le causaron las imágenes donde claramente se observa el atropello de la diputada hacia personas incluso de la tercera edad.



La maestra y manifestante, Patricia Avilés, informó que los abogados se acercaron para asesorar a los ciudadanos para encaminar el juicio político ya sea a través de denuncias penales u por otras vías.



“Tras los actos reprobables de Bentley usaremos la vía legal para revocarle su cargo y quitarle el fuero, no podemos ir a su casa y lincharla, pues no nos vamos a rebajar a lo que hizo ella”, declaró uno de los abogados voluntarios.



Reprobó que la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), cobrara también como líder sindical de los burócratas, por lo que es vergonzoso que la funcionaria pública haya traicionado a los ciudadanos con mencionado acto.



“Estamos viendo la posibilidad de hacerle un juicio político, no es posible que un funcionario tenga dos puestos en el Gobierno, ¡ya basta de esas cosas!, por eso de aquí en adelante tenemos un compromiso los ciudadanos y los vamos a observar”, comentó.



Uno de los abogados que decidió dar su nombre es el abogado Carlos Muñoz, titular de la asociación civil “Banco de alimentos y medicamentos el Arca de Noé”.



Señaló que seguirán comprometidos en exigirles a los empleados de Gobierno que cumplan con sus funciones, y no porque se haya aprobado la ley dejarán que vuelvan a cometer injusticias.



“A Bentley hay que evidenciarla y denunciarla, con los memes que hubo ayer yo creo que la señora hasta quisiera no estar en Mexicali”, declaró la maestra Avilés.



En caso de que el sistema legal del juicio que se va a promover no llegue a su cometido, es donde los ciudadanos entran a pedir y presionar que hagan justicia a los diputados para que renuncien a su cargo, dijo el abogado.