Liberación de delincuentes ha afectado en inseguridad: SSPE

MEXICALI, Baja California(GH)

A pesar de los resultados presentados por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya, durante la glosa del Informe de Gobierno, diputados cuestionaron el alza en los índices delictivos en la entidad.



El diputado Luis Moreno Hernández pidió al secretario explicar el porqué de estos índices, si de acuerdo a la presentación de De la Rosa, pareciera que la seguridad ha mejorado en la entidad.



El titular de la SSPE hizo mención de la “puerta giratoria”, como se le conoce a la liberación de imputados por delitos no graves, que son aprehendidos y dejados en libertad bajo una medida cautelar diferente a la prisión preventiva.



Bernardo Padilla, diputado del PRI, propuso que la Comisión de Justicia se reuniera con los titulares de las áreas de Seguridad en el estado, así como con el Poder Judicial, para revisar este tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal de una vez por todas.



De la Rosa comparó la situación con el periodo del 2007 al 2010 donde se presentaron escenarios graves en materia de seguridad y que se “resolvieron” porque los detenidos se quedaban en prisión.



“Que no nos tasen conforme a la realidad nacional, con el hecho de ir centralizando los ordenamientos jurídicos, nos ponen un Código Nacional de Procedimientos Penales, que antes, aquí podíamos cambiarlo con ustedes (diputados) si algo no andaba bien”, comentó. “La realidad de la frontera es diferente a la del centro y sur del país”.



Es una realidad, pero no una excusa: CCSP



“En el estado ya estamos sobrediagnosticados, ya sabemos qué nos falla, las áreas de oportunidad, ahora es función del Congreso entender esa problemática y asignar un presupuesto adecuado para el 2018”, expresó Juan Manuel Hernández Niebla.



El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) dijo que la problemática de la “puerta giratoria” en el Sistema de Justicia es una realidad, pero no una excusa.



“Obviamente en el informe va a presentar los resultados de forma positiva, pero hacen bien los diputados en preguntarle que si las cosas andan tan bien, porque los índices delictivos están del tamaño que están”, comentó.



Respecto a lo que se debe invertir en Baja California para controlar la inseguridad, dijo que se debe dar prioridad al recurso humano con más policías. “De nada va a servir la tecnología si no hay policías que la atiendan”, dijo.



“El C5i no va a solucionar el problema de inseguridad si dejamos el mismo presupuesto en los otros procesos, (…) su propósito es generar inteligencia estratégica para operaciones tácticas, y esa la llevan a cabo los policías”, explicó.