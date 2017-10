Saldará Estado deuda con UABC en 2021: Rector

TIJUANA, Baja California(GH)

Los más de 400 millones de pesos que el Gobierno del Estado adeuda a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) serán liquidados en el año 2021.



Juan Manuel Ocegueda Hernández, rector de la Máxima Casa de Estudios, explicó que cada año la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado firman un convenio financiero, el cual no se había cumplido con la universidad.



“En los últimos tres años (2014, 2015 y 2016) el Gobierno del Estado nos estaba dando menos de lo que establece un convenio financiero, eso fue lo que configuró el adeudo que juntando los tres años representó un poco más de 400 millones”, explicó el académico, quien se encuentra a poco más de un año de finalizar su gestión.



Se acordó que la liquidación sería de acuerdo a las posibilidades del estado, explicó, ya fuera en efectivo o en obras como remodelación de edificios y plantas tratadoras de agua, además de la sustitución de pastos naturales por sintéticos en las áreas deportivas.



Respecto al recorte presupuestal en 2017 por 100 millones de pesos reconoció que sí afectará a UABC, pero no en su calidad educativa.



Aseguró que a la Máxima Casa de Estudios le falta acreditar cuatro planes de estudios para complementar los 126 que ya están certificados por los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior (Ciies) y por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior (Copaes).



Asimismo, tiene como meta lograr que los 46 posgrados que ofrece la institución sean reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, antes de finalizar el primer semestre de 2018.



Ocegueda Hernández destacó que UABC ha invertido en equipo especializado, infraestructura y traductores de Lengua de Señas Mexicanas para que mil 181 estudiantes con algún tipo de discapacidad cursen su licenciatura.



Otro de los retos es consolidar la transparencia en la rendición de cuentas la universidad, la cual fue reconocida a nivel nacional para el INAI.



Los ahorros

Ocegueda Hernández expuso que debido al recorte del presupuesto, UABC no está en posibilidad de un incremento de estudiantes.



“Afectaría el número de aspirantes que podría recibir UABC. Nosotros hemos puesto ciertas restricciones. Esta universidad creció de 25 a 65 mil aspirantes en los últimos 15 años, ya no podemos seguir creciendo a una tasa de casi el 8% por año”,apuntó.



Se buscará un mayor impulso a la modalidad de Educación en Línea, dijo, como actualmente se implementa en los troncos comunes de pedagogía, ingeniería, administración.



Explico que les representaría un ahorro en servicios públicos, en la construcción y mantenimiento de los edificios, y para los estudiantes en gastos de transportación.



Seguridad en Tijuana

En el tema de seguridad del Campus en Tijuana, en donde robaron equipo de tecnología y en donde presuntamente un par de estudiantes fueron vinculados con problemas de narcotráfico, dijo que reforzarán las medidas.



“La delincuencia es algo que tenemos en el Estado, no estamos exentos de ser víctimas de ese contexto”, manifestó.



Por este motivo recomendó a los estudiantes portar de manera visible su credencial.



Respecto a las quejas presentadas por los estudiantes del Campus Tijuana y Unidad Valle de Las Palmas sobre el transporte público, reconoció que actualmente el servicio no es el mejor, pero que ha avanzado significativamente, haciendo referencia a los conflictos que ocasionaba Altisa.



“Se ha logrado por la empresa de oficio (SITT). Yo platiqué con los estudiantes y están muy contentos porque ha mejorado significativamente la prestación del servicio. No estamos al 100%, pero sí hay avances”, aseguró.



Una ciclovía

Finalmente, el rector de UABC adelantó tres proyectos de ciclovía para los campus Tijuana, Ensenada y Mexicali en coordinación con cada Municipio.



“Es complicado, porque se involucra con el tema de seguridad vial para los ciclistas, estamos trabajando en eso pero no lo vamos a impulsar hasta que haya condiciones de seguridad vial”, dijo.



Además de motivar el cuidado del medio ambiente, indicó, estos proyectos evitarán la construcción de más estacionamientos, para los cuales no existen más espacios.