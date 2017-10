Es grupo de entre 45 y 64 años vulnerable al cáncer de mama

TIJUANA, Baja California(GH)

Las víctimas del cáncer de mama, tanto fatales como de nuevos casos detectados, han incrementado en el presente año en comparación con 2016, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Estado.



Los datos de las autoridades detallan que durante el primer semestre del año, 117 mujeres fallecieron por esta enfermedad, cifra que representa un incremento de 17% en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2016.



Con relación de los nuevos casos detectados, el aumento ha sido de 33% entre enero y agosto de 2017 con respecto del mismo periodo del año pasado.



El oncólogo Homero Fuentes de la Peña, presidente de la asociación Pro Oncavi, dijo que la mayoría de las mujeres que llega con un especialista lo hace ya con la enfermedad avanzada, y solo pocas logran la detección en la etapa temprana.



“Tratar la enfermedad en una etapa temprana garantiza la sobrevida en un 90% de los casos, de los contrario las posibilidades disminuyen y la paciente se ve sometida a tratamientos desgastantes y muy drásticos”, expresó.



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Estado, la mayoría de los nuevos casos detectados y fallecimientos por cáncer de mama ocurre en mujeres entre los 45 y los 64 años.



Los datos detallan que durante el presente año se han registrado 461 nuevas pacientes por esta enfermedad, de las cuales 275 están entre la edad de los 45 y los 64 años.



Con relación de los fallecimientos por cáncer de mama durante 2017, también el 60% de los casos está entre mujeres entre los 45 y 64 años.



“Hay dos razones por las cuales el cáncer de mama se detecta en fases avanzadas. La primera es que las mujeres no tienen el hábito de practicar la autoexploración”, refirió el doctor Homero Fuentes de la Peña.



Señaló que la segunda causa es que las mujeres no aprovechan las jornadas especiales, ni en octubre ni en otras épocas del año, en las cuales los exámenes de detección oportuna son de acceso gratuito.



“Las razones para no acudir son distintas, van desde el miedo a los resultados, que no dedican un tiempo para cuidar su salud, e incluso que no existe una apertura con sus maridos”, añadió.



LUCHA CONTRA EL CÁNCER



Después de colocarse el anticonceptivo subdérmico, los senos de Corina se hincharon y sintió con mayor claridad las llamadas “bolitas” que durante la última década había controlado con medicamentos.



“Fui con mi ginecólogo y me dio un tratamiento para bajar la hinchazón. Estaba siendo tratada por una posible reacción de mi cuerpo a las hormonas del anticonceptivo, pero el medicamento solo hizo efecto en mi seno derecho”, compartió Corina Remigio, mujer de 34 años de edad que actualmente continúa su lucha contra el cáncer.



Sin antecedentes familiares de cáncer de mama, Corina siguió bajo observación y se sometió a distintos análisis hasta que una biopsia le confirmó que esas “bolitas” eran en realidad tumores.



La joven mujer, esposa y madre de una pequeña de 5 años, no temió al recibir el diagnóstico que según le aseguró su ginecólogo era de un cáncer que se hallaba en etapa temprana.

Fue hasta que Corina acudió con un especialista en oncología, que le fue notificado que su cáncer ya se había expandido a otras zonas de su cuerpo, lo que lo colocaba en una fase avanzada.



“Por seis meses estuve bajo quimioterapia, durante las sesiones padecí efectos mínimos como los mareos y tuve que hacer algunos ajustes en mi vida como reducir mis labores en el trabajo para evitar situaciones de estrés”, destacó.



El cáncer cedió ante las quimioterapias, sin embargo a Corina la han programado para aplicarse una mastectomía dual, el retiro de ambos senos, para erradicar por completo cualquier probabilidad de que el cáncer vuelva a aparecer.



“No tengo sentimientos ni de depresión, ni nada por el estilo por perder los dos senos. Me van a hacer también una cirugía de reconstrucción, aunque no fuera así, no importa si sigo viva”, señaló.