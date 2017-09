Nunca había sentido un terremoto tan fuerte: Carlos Barrueta

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

“Nunca había sentido un terremoto tan fuerte, porque son de esos que caminas y te vas de lado”, narró Carlos Barrueta quien vivió el sismo de 7.1 grados en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.



Donde narró que se cimbró, la electricidad se fue, los vuelos se retrasaron y algunos corrían.



Como trabajador en el aeropuerto, comentó que por la mañana habían realizado el simulacro a 32 años del terremoto de 1985, después acudió a su hora de comer y cuando estaba a punto de probar los alimentos, el suelo comenzó a temblar.



“Yo estaba en la parte de afuera, cerca de un edifico del aeropuerto cuando toda la gente salió corriendo de otros edificios, se veían con bastante miedo y en la calle empezaron todos a detenerse en los carros y bajarse…”



“De mi parte te puedo decir que nunca había sentido uno tan fuerte, porque son de esos que caminas y te vas de lado, se veían los postes de luz moviéndose para todos los lados”, comentó.



El testigo dijo que el terremoto duró como 30 segundos y se fue el servicio de electricidad, las plazas cerraron, también los hoteles con acceso solo para los huéspedes.



“Se fueron todas las señales de red telefónica y aún no se normaliza eso, al principio pensé que se iba a pasar como otros, pero ya cuando se empezó a sentir más fuerte la verdad sí me dio miedo…”



“Pensaba hasta en que se fuera a abrir una grieta en el piso o que se cayera parte de un edificio porque la mayoría se ven viejos.”



Cuando se registró el terremoto, dijo, se cancelaron los vuelos, las pantallas que funcionaron marcaban vuelos demorados y cancelados, principalmente en la terminal 2.



“Sí me quedé temblando un poco después de que pasó, había señoras y niños llorando, gritos la verdad no escuche, más bien expresiones de miedo…”



