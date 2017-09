Halla Coesprisson anomalías en planta Pepsi Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para descartar la posibilidad de contaminación bacteriana o de otro tipo dentro del proceso de producción, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) realizó una verificación sanitaria en la planta Pepsi en Hermosillo, se dio a conocer en un comunicado.



Pascual Axel Soto Espinoza, titular de Coesprisson, informó que se encontraron anomalías de caracter no grave en la planta, las cuales tendrán que corregir en los puntos señalados en el acta de verificación en un plazo que le será notificado a la empresa durante el proceso de dictaminación.



“Dentro de los principales puntos que se observaron está la falta de mantenimiento y limpieza en algunas áreas, algunos claros en las áreas de proceso, algunos pisos, paredes y partes del techo en mal estado, que se ha pedido que se subsane”, detalló el funcionario estatal.



Cabe recordar que en días pasados ocurrió una intoxicación en el municipio de Mexicali, Baja California, por el consumo de 7up de dos litros, por lo que Coesprisson realizó esta verificación sanitaria en la planta Pepsi en Hermosillo, que es donde se produce este producto.



Al momento van más de 250 unidades aseguradas en los diferentes centros de distribución con los que cuenta la empresa en el Estado, por lo que Coesprisson continuará con el aseguramiento precautorio del producto del lote del 02 de septiembre para no poner en riesgo la salud de las personas.



Las muestras tomadas durante el proceso de verificación se enviarán a los laboratorios de la autoridad judicial para que hagan las determinaciones, apuntó Soto Espinoza, así mismo, se seguirán atendiendo las denuncias que llegan por medio del teléfono 01 800 4 RIESGO o redes sociales.



“Estaremos comunicando a las autoridades en Baja California para darles la información correspondiente y de lo que tenemos en el acta, también le solicitaremos que den parte a las autoridades judiciales para que se deslinden las responsabilidades que así tengan lugar en el tema judicial”, recalcó Soto Espinoza.



Es importante señalar que no se cuenta con ningún reporte de intoxicación en el Estado de Sonora, además de que la Red Negativa de la Secretaría de Salud se encuentra activa.



Los Centros de Salud y Hospitales de la Secretaría de Salud se encuentran listos para atender a cualquier persona que haya consumido cualquier producto de la marca 7Up de dos litros del lote del 02 de septiembre, que presenten nauseas, vómito, mareo y algún malestar.