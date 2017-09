Empresa refresquera, sin emitir posicionamiento tras intoxicaciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de los casos de intoxicación y la muerte de una persona aparentemente por el consumo de un refresco “Seven Up” de la empresa refresquera PepsiCo, el pasado domingo, la empresa ha mantenido silencio al respecto.



Tanto en sus redes sociales, como en su sitio empresarial en México, la empresa no ha hecho comentarios al respecto de lo sucedido en Mexicali, que ha derivado en una alerta sanitaria y el aseguramiento de miles de sus productos.



LA CRONICA se comunicó con la agencia Edelman, proveedora de servicios de relaciones públicas para PepsiCo, donde una de las agentes aseguró respuesta a la solicitud de comentarios o entrevistas para este lunes.



No obstante, hasta este martes, la empresa no ha respondido a la solicitud y solo ha enviado comunicados respecto a los planes de desarrollo de la empresa.



Las intoxicaciones por consumo del refresco “Seven Up” causaron hasta este martes 7 atenciones y 1 deceso.